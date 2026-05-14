Sicurezza a Sanremo, il Comune chiede più controlli e rinforzi alle Forze dell’Ordine per l’estate 2026

Si è svolta martedì pomeriggio, in Prefettura, la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dopo la richiesta avanzata nelle scorse settimane dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dai capigruppo consiliari per il potenziamento dei servizi di vigilanza in vista della stagione estiva 2026. All’incontro hanno preso parte il sindaco Alessandro Mager, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e il comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, che hanno ribadito la necessità di un rafforzamento degli organici delle Forze dell’Ordine, ritenuti attualmente sottodimensionati rispetto ai flussi turistici previsti nei prossimi mesi.

Nel corso della riunione è stata inoltre evidenziata l’importanza del ripristino del presidio del Reparto Prevenzione Crimine, già operativo negli anni passati con risultati considerati positivi sotto il profilo della prevenzione e del controllo del territorio. Il presidente Alessandro Il Grande ha poi portato all’attenzione del Comitato anche le segnalazioni di Federalberghi relative ai frequenti episodi di vandalismo che si verificano nelle ore notturne in alcune zone della città ai danni dei turisti.

“Da parte nostra – sottolineano il sindaco Mager e il presidente Il Grande – abbiamo ribadito una necessità che riteniamo prioritaria proprio alla vigilia dell’estate, per prevenire le possibili criticità vissute lo scorso anno. Abbiamo riscontrato grande attenzione da parte del Prefetto, che ringraziamo, e di tutti i componenti del Comitato, che si sono impegnati ad incrementare il controllo del territorio in vista della stagione estiva. Ovviamente da parte nostra l’attenzione rimarrà alta su un tema ritenuto centrale dalla collettività”.

Dal vertice è emersa anche la volontà di mantenere aperto il confronto istituzionale sulla situazione della sicurezza a Sanremo. Il Prefetto si è infatti impegnato a garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro cittadino e a trasmettere al Ministero competente una relazione sulle criticità emerse durante l’incontro.