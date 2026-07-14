Sanremo, tensioni e degrado in corso Garibaldi per alcuni senza fissa dimora: interviene la Polizia, Amaie pulisce e disinfetta (Foto)

Intervento della Polizia e degli operatori di Amaie Energie in corso Garibaldi, a Sanremo, dopo diversi giorni di problemi segnalati da commercianti e residenti nella zona davanti al Carrefour. Nel primo pomeriggio di oggi l’area è stata interessata da una nuova attività per riportare la situazione alla normalità e ripristinare le condizioni igieniche di marciapiedi e spazi pubblici.

La situazione si sarebbe protratta per diversi giorni, provocando crescente esasperazione tra chi vive e lavora nella zona. Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, alcuni senza fissa dimora che frequentano abitualmente l’area avrebbero tenuto comportamenti molesti, urinando in strada e nei pressi delle panchine, esplodendo petardi e importunando in più occasioni i passanti.

Le segnalazioni arrivate da residenti e titolari delle attività commerciali hanno quindi portato a una serie di interventi tra la giornata di ieri e quella di oggi. La Polizia è intervenuta per riportare l’ordine nella zona e verificare la situazione, mentre nel primo pomeriggio sono entrati in azione anche gli operatori di Amaie Energie.

Il personale della società ha effettuato un intervento di pulizia e disinfezione dell’area, concentrandosi sui marciapiedi e sulle panchine interessati dalla presenza e dai comportamenti segnalati nei giorni precedenti.

(L'area ripulita da Amaie Energie)

Corso Garibaldi rappresenta una delle principali vie di accesso al centro cittadino ed è attraversato quotidianamente da residenti, turisti e pendolari, anche per la vicinanza alla stazione ferroviaria e la presenza di numerose attività commerciali. Proprio per questo la situazione aveva suscitato particolare preoccupazione tra gli esercenti e gli abitanti della zona, che chiedevano un intervento per evitare il protrarsi dei disagi.

Tra ieri e oggi la presenza della Polizia e l’attività di pulizia e disinfezione svolta da Amaie Energie hanno permesso di ripristinare l’ordine e le condizioni igieniche dell’area. Resta l’attenzione sulla zona, dopo giorni caratterizzati dalle segnalazioni di comportamenti molesti e situazioni di degrado che avevano reso difficile la convivenza tra le persone presenti abitualmente in corso Garibaldi, i commercianti, i residenti e i numerosi passanti.