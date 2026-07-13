Sanremo: rottura al sollevamento fognario del Tiro a Volo, scatta il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa

Una rottura della linea di rilancio al servizio del sollevamento fognario denominato 'Tiro a Volo' ha costretto il Comune di Sanremo a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare prospiciente l'impianto. Il provvedimento, firmato oggi dal sindaco Alessandro Mager, è stato adottato a seguito della comunicazione trasmessa da Rivieracqua, che ha segnalato un guasto tale da rendere necessaria la disattivazione del sollevamento e la contestuale attivazione dello scarico di emergenza. La misura resterà in vigore fino alla revoca, che sarà disposta una volta ripristinate le normali condizioni di funzionamento dell'impianto.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato spiega che "si è verificata un'importante rottura della linea di rilancio al servizio del sollevamento fognario denominato 'Tiro a Volo'. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori, si è costretti a disattivare il sollevamento, con contestuale attivazione dello scarico di emergenza. Si suggerisce l'emissione di una Ordinanza di non balneabilità per il settore costiero prospiciente l'impianto". Proprio sulla base di questa comunicazione l'amministrazione comunale ha deciso di adottare il provvedimento cautelativo previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute pubblica.

Il divieto di balneazione interessa l'area identificata come IT007008055001 "Tiro a Volo", ovvero il tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera "Capo Pino Levante" e la struttura turistico-ricreativa "Villaggio dei Fiori", estremi inclusi. L'ordinanza dispone inoltre che vengano posizionati con tempestività i cartelli di divieto presso la spiaggia libera "Capo Pino Levante", la spiaggia libera attrezzata "Tiro a Volo Ponente", attualmente non ancora affidata, e la spiaggia libera "Tiro a Volo Levante", così da informare residenti e turisti della temporanea interdizione alla balneazione.