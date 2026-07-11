Valle Argentina, arrivano pioggia e temporali: una decina di millimetri d'acqua alleviano la calura nell'entroterra

Dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e afa persistente, nel pomeriggio odierno l'entroterra della provincia di Imperia ha visto il ritorno della pioggia e dei temporali. I fenomeni hanno interessato in particolare la Valle Argentina, dove il passaggio delle celle temporalesche ha portato tuoni, lampi e precipitazioni che hanno contribuito a rendere più sopportabile il clima delle ultime settimane. Le prime avvisaglie del peggioramento si sono manifestate nelle ore centrali della giornata, con lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica nelle aree montane e collinari.

Le precipitazioni, localmente accompagnate da attività elettrica, hanno scaricato sul territorio circa dieci millimetri di pioggia, quantitativo non particolarmente elevato ma sufficiente a garantire un temporaneo sollievo dal caldo torrido che aveva caratterizzato gli ultimi giorni. L'acqua caduta ha inoltre contribuito ad abbassare le temperature, soprattutto nelle località dell'alta valle, dove l'aria è risultata sensibilmente più fresca dopo il passaggio del temporale. I fenomeni si sono concentrati prevalentemente nelle zone interne, mentre lungo la costa gli effetti sono stati più limitati o assenti.

L'episodio odierno conferma una dinamica tipica della stagione estiva, con temporali di calore che tendono a svilupparsi nelle ore pomeridiane sulle aree montuose e dell'entroterra. Sebbene si sia trattato di fenomeni di breve durata, la pioggia è stata accolta con favore da residenti e operatori del territorio, sia per il refrigerio portato alle persone sia per i benefici, seppur limitati, alla vegetazione e ai terreni messi a dura prova dalle alte temperature e dalla scarsità di precipitazioni delle ultime settimane.

L'instabilità presente sulle zone interne potrebbe favorire nuovi episodi temporaleschi localizzati anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle aree montane della provincia, mentre sulla fascia costiera dovrebbe prevalere un contesto generalmente più stabile e soleggiato.