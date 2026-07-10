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Cronaca | 10 luglio 2026, 15:48

Omicidio di via Hope a Sanremo, il senatore Giovanni Berrino si congratula con magistratura e Carabinieri per le indagini

L'esponente di Fratelli d'Italia interviene dopo la confessione del ventenne Filippo Oldani durante l'udienza di convalida davanti al gip

Omicidio di via Hope a Sanremo, il senatore Giovanni Berrino si congratula con magistratura e Carabinieri per le indagini

Il senatore sanremese di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino, interviene sull'omicidio di via Hope, a Sanremo, esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti degli investigatori e della magistratura per la rapidità con cui è stato ricostruito il caso. La vicenda, che ha profondamente colpito la città, ha visto il ventenne Filippo Oldani confessare di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, durante l'udienza di convalida davanti al gip, dopo avere inizialmente sempre negato ogni responsabilità. Un passaggio che ha segnato una svolta decisiva nelle indagini e che ha consentito di chiarire quanto accaduto nell'appartamento di via Hope.

"Voglio formulare i miei personali complimenti alla Magistratura e ai Carabinieri per aver rapidamente risolto il caso dell'omicidio di Sanremo, in cui il ventenne Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento di via Hope, a Sanremo", dichiara Berrino. Il senatore sottolinea quindi l'efficacia del lavoro svolto dagli inquirenti, evidenziando come la confessione sia arrivata nel corso dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, dopo che il giovane aveva fino a quel momento respinto ogni accusa. Un'evoluzione che ha permesso di definire con maggiore chiarezza il quadro investigativo.

Berrino conclude rimarcando il valore dell'azione della giustizia e il forte impatto che la tragedia ha avuto sull'intera comunità sanremese. "I reati vanno sempre perseguiti e la giustizia deve sempre fare il suo corso, al di là che questo omicidio abbia decisamente scosso la comunità cittadina", afferma il parlamentare di Fratelli d'Italia, ribadendo come il drammatico episodio abbia suscitato profondo sgomento in città e richieda una risposta ferma da parte delle istituzioni competenti.

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Carlo Alessi

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