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Cronaca | 10 luglio 2026, 13:04

Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno verso la Francia: un morto, autostrada chiusa

Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 47+500, all'altezza di Vado, in direzione Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e il personale della viabilità. Coinvolta una moto

Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno verso la Francia: un morto, autostrada chiusa

L'incidente intorno alle 12.13 al chilometro 47+500 della carreggiata diretta verso Ventimiglia. Pochi minuti dopo lo schianto, la circolazione è stata completamente bloccata, provocando la formazione di una coda che ha rapidamente raggiunto i tre chilometri. Successivamente il tratto di A10 tra Savona e Spotorno è stato chiuso. 

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce bianca di Savona, i vigili del fuoco e il personale incaricato della gestione della viabilità, al lavoro per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso. Tra i mezzi coinvolti ci sarebbero una moto e un'auto e, secondo le prime informazioni, c'è una vittima.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo l'A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia.

Redazione

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