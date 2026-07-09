Assalto di residenti e turisti al laghetto della Dragunaia a Montalto Carpasio: tuffi e folla nelle giornate di grande caldo (Foto)

Le temperature elevate di questi giorni stanno spingendo sempre più persone a cercare un po' di refrigerio nell'entroterra della provincia di Imperia. Tra le mete più apprezzate c'è il laghetto della Dragunaia, nel territorio comunale di Montalto Carpasio, che nelle ultime ore è stato preso letteralmente d'assalto da un folto gruppo di teenager. Un'area naturale particolarmente delicata e molto amata sia dagli abitanti della valle sia dai numerosi turisti che, durante l'estate, scelgono questi luoghi per sfuggire all'afa della costa.

Secondo quanto segnalato, il laghetto si è riempito in poco tempo di ragazzi arrivati per trascorrere qualche ora tra bagni e tuffi nelle acque fresche della Dragunaia. Le giornate caratterizzate da temperature ben oltre la media stagionale stanno infatti facendo registrare un notevole incremento delle presenze lungo torrenti e pozze naturali dell'entroterra, diventati un punto di riferimento per chi cerca un'alternativa alle spiagge. Proprio questa crescente affluenza, però, rende ancora più importante il rispetto dell'ambiente e delle regole di convivenza, affinché il patrimonio naturalistico della Valle Argentina possa continuare a essere fruito senza subire danni.

L'episodio ripropone quindi il tema della tutela delle aree naturali, chiamate in questo periodo a sostenere un numero sempre maggiore di visitatori. Il laghetto della Dragunaia rappresenta da anni uno degli angoli più suggestivi dell'entroterra imperiese e, soprattutto durante le ondate di caldo, richiama famiglie, escursionisti e giovani provenienti anche dalla costa. Una situazione che richiede attenzione e senso civico da parte di tutti, affinché il desiderio di trovare un po' di fresco non si trasformi in comportamenti capaci di compromettere la tranquillità del luogo e l'equilibrio dell'ambiente circostante.

(Foto di Cristian Flammia)