Incendio al Passo della Mezza Luna definitivamente spento: concluse le operazioni dopo due giorni di lavoro senza sosta

È stato definitivamente spento l'incendio boschivo che da lunedì aveva interessato la zona del Passo della Mezza Luna, nel territorio comunale di Triora. Dopo oltre quarantotto ore di intenso lavoro, le squadre impegnate sul fronte del rogo hanno concluso anche le operazioni di bonifica, dichiarando chiusa l'emergenza.

L'incendio aveva destato forte preoccupazione fin dalle prime ore per la presenza di due distinti fronti di fiamma che si erano sviluppati in un'area particolarmente impervia, arrivando a minacciare un agriturismo e un'azienda agricola con circa 150 capi tra pecore e capre. Durante la notte tra lunedì e martedì i Vigili del Fuoco e le squadre dell'Antincendio Boschivo avevano lavorato senza sosta per contenere l'avanzata del fuoco, in attesa dell'arrivo dei mezzi aerei.

Dalle prime ore del mattino erano quindi entrati in azione i Canadair della flotta nazionale e l'elicottero regionale, che con numerosi lanci d'acqua hanno consentito di circoscrivere rapidamente il perimetro dell'incendio. Una volta messe sotto controllo le fiamme, l'intervento è proseguito esclusivamente da terra con la bonifica delle aree percorse dal fuoco, indispensabile per eliminare ogni focolaio residuo ed evitare possibili riprese favorite dalle alte temperature e dal vento.

Il dispositivo di spegnimento ha visto operare in stretta sinergia i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, le squadre AIB, i volontari della Protezione Civile e il personale del servizio antincendio boschivo regionale, con il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Con lo spegnimento definitivo del rogo si chiude un intervento complesso che ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi e che, grazie alla rapidità delle operazioni, ha evitato conseguenze ben più gravi per le strutture presenti nell'area e per il patrimonio boschivo circostante. Restano ora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.