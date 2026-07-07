Triora: incendio boschivo al Passo della Mezzaluna, vigili del fuoco al lavoro di notte per proteggere agriturismo e allevamento

Lotta contro il tempo nella serata di oggi al Passo della Mezzaluna, dove è in corso un incendio boschivo che sta impegnando il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia, intervenuto con i mezzi dedicati allo spegnimento degli incendi di vegetazione. Le fiamme stanno interessando due distinti fronti di fuoco nei pressi del passo. L'obiettivo prioritario delle squadre operative è quello di contenere l'avanzata del rogo, che si è spinto nelle vicinanze di un agriturismo e di un'azienda agricola che ospita circa 150 capi tra pecore e capre.

Sul posto sono al lavoro anche le squadre AIB (Antincendio Boschivo), impegnate insieme ai Vigili del Fuoco nelle operazioni di contenimento e bonifica delle aree interessate. «Per le prime ore della mattinata di domani sono stati allertati il DOS dei Vigili del Fuoco (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), un Canadair e l'elicottero della Eli-West», fanno sapere dal dispositivo di intervento. L'impiego dei mezzi aerei consentirà di rafforzare le operazioni di spegnimento qualora l'incendio dovesse continuare a propagarsi durante la notte.

Le operazioni sono tuttora in corso e l'evoluzione della situazione resta costantemente monitorata dalle squadre impegnate sul posto.