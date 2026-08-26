Regione Liguria, allarme SMS da falsi numeri CUP: “Non rispondere e non richiamare”

Regione Liguria invita i cittadini alla massima attenzione in merito alla circolazione di falsi SMS che richiamano il servizio CUP e invitano a contattare un numero telefonico per presunte comunicazioni relative a prenotazioni o prestazioni sanitarie.
Si tratta di messaggi fraudolenti che non provengono dai servizi sanitari regionali. I numeri telefonici utilizzati possono essere diversi e cambiare nel tempo.
La raccomandazione di Regione Liguria è di non rispondere ai messaggi sospetti, non richiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o sanitari.
Particolare attenzione deve essere prestata ai messaggi che utilizzano toni allarmistici o che chiedono di agire con urgenza.
In caso di dubbi, Regione Liguria invita i cittadini a rivolgersi direttamente ai canali istituzionali del servizio sanitario regionale, senza utilizzare i recapiti presenti nel messaggio sospetto.