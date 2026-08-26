Incidente sulla A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo: donna estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso (Foto)

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6.45, sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova, all'altezza del chilometro 102,600, nel tratto compreso tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Secondo quanto ricostruito, una vettura è rimasta coinvolta in uno scontro con un mezzo pesante all'interno della galleria di Diano Calderina. A bordo dell'auto si trovava la conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo a seguito dell'impatto. L'allarme ha fatto scattare una complessa macchina dei soccorsi, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e della Polizia Stradale.

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia è stata inviata una squadra che, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, ha provveduto innanzitutto a mettere in sicurezza la vettura coinvolta. I pompieri hanno quindi lavorato per estricare la conducente dalle lamiere dell'auto, consentendo ai sanitari di prestarle le prime cure. La donna è stata affidata al personale medico e sanitario intervenuto sul posto, che ha provveduto a stabilizzarla prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni hanno reso necessario il trasporto in codice rosso presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per il trasferimento è stato attivato anche Grifo, l'elicottero dell'elisoccorso di Albenga, che ha raggiunto la zona e ha utilizzato la piazzola del casello autostradale di San Bartolomeo al Mare per consentire le operazioni. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi sanitari, tra cui un Mezzo di Soccorso Avanzato della Croce Rossa di Cervo, un ulteriore MSA della centrale di Imperia, un'automedica e un mezzo di soccorso di base proveniente da Andora. Presenti anche i volontari della Croce Bianca e della Croce Oro, impegnati nelle operazioni di assistenza alla persona ferita e nel supporto alla macchina dei soccorsi.

L'intervento ha richiesto la chiusura temporanea dell'autostrada A10 nel tratto compreso tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova, così da permettere ai mezzi di soccorso di operare in condizioni di sicurezza e consentire le operazioni di estricazione della conducente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Imperia, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Presenti inoltre gli operatori di Autostrada dei Fiori, che hanno collaborato alla gestione dell'emergenza e della circolazione.

L'incidente ha inevitabilmente provocato ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i tre chilometri nel tratto interessato. Le difficoltà alla circolazione si sono registrate in particolare tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova, mentre venivano completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Gli automobilisti in transito sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a moderare la velocità in prossimità del tratto interessato dall'emergenza. Restano in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente.