Incendio al Passo della Mezzaluna, dall’alba Canadair ed elicotteri in azione: prosegue la lotta contro il rogo (Foto e Video)

Con le prime luci dell’alba sono entrati in azione i mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che da ieri sera interessa il Passo della Mezzaluna, nel territorio della provincia di Imperia. Come previsto nel piano operativo predisposto durante la notte, stanno effettuando i lanci d'acqua i Canadair e gli elicotteri, chiamati a supportare le squadre impegnate a terra per cercare di fermare l'avanzata del fronte di fuoco.

Proseguono infatti senza interruzione gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia e dei volontari AIB (Antincendio Boschivo), che hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di contenere le fiamme e proteggere le aree più esposte. L'incendio interessa due distinti fronti di fuoco nei pressi del passo e, nelle ore notturne, si era avvicinato a un agriturismo e a un'azienda agricola che ospita circa 150 capi tra pecore e capre, rendendo necessario un intenso lavoro di contenimento per evitare che il rogo raggiungesse le strutture.

L'intervento coordinato tra mezzi aerei e squadre a terra punta ora a circoscrivere definitivamente l'incendio e a impedirne l'ulteriore propagazione. Le operazioni sono ancora in corso e la situazione resta sotto costante monitoraggio. In alta Valle Argentina il fumo che arriva dall'incendio si sta espandendo in tutti i piccoli centri.

Foto e video Cristian Flammia