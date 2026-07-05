Quad precipita per 80 metri nel bosco di Rezzo: intervento dei Vigili del Fuoco e del reparto SAF

Un pomeriggio di lavoro complesso per i Vigili del Fuoco di Imperia, intervenuti intorno alle 17 in zona Bosco di Rezzo per un incidente che ha coinvolto un quad uscito di strada e precipitato per circa 80 metri nel bosco.

Sul posto è arrivata una squadra del comando provinciale con il supporto del personale SAF – Speleo Alpino Fluviale, specializzato negli interventi in aree impervie. Vista la dinamica e la posizione dei feriti, è stato allertato l’elicottero Grifo, che ha provveduto a vericellare uno dei due occupanti e a trasportarlo all’ospedale di Pietra Ligure.

Il secondo passeggero ha riportato solo lievi escoriazioni. Le squadre intervenute hanno garantito assistenza alle operazioni dell’equipaggio di Grifo, provvedendo inoltre alla messa in sicurezza del mezzo e al recupero dei documenti.