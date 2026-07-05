Sanremo saluta Valerio Nurra, storico dipendente del Casinò: l’ultimo commiato domani al Tempio Crematorio

Si è spento all’età di 66 anni Valerio Nurra, conosciuto da tutti come Ilio, volto noto del Casinò di Sanremo dove aveva lavorato per molti anni. Nurra è deceduto nella sua abitazione di Strada Isola Inferiore n. 3, lasciando nel dolore la moglie Piera, i figli Andrea, Mauro e Alessio, le nuore Francesca ed Eleonora, e i nipoti Asia, Alice e Alessandro, insieme ad amici e parenti che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.

La famiglia ha annunciato che l’ultimo saluto si terrà lunedì 6 luglio alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Sanremo, dove chi lo ha conosciuto potrà rendergli omaggio.

Figura stimata e benvoluta, Ilio lascia un ricordo profondo in chi ha lavorato con lui e in quanti hanno incrociato la sua gentilezza e il suo spirito cordiale. Sanremo perde così un altro protagonista della sua comunità, legato alla città e al suo storico Casinò.