Addio alla segretaria comunale Noemi Martino: si è spenta dopo la malattia, lascia un esempio di rigore e umanità

Lutto per la scomparsa della dottoressa Noemi Martino, segretaria comunale del Comune isolano, venuta a mancare il 3 luglio al termine di una grave malattia affrontata con grande riservatezza. La notizia ha suscitato profonda commozione non solo all'interno dell'amministrazione comunale, ma anche tra quanti, nel corso della sua lunga carriera, hanno avuto modo di conoscerne le qualità professionali e umane.

Da circa quindici anni ricopriva il ruolo di segretaria comunale a Forio, dove era diventata un punto di riferimento per amministratori, dipendenti e cittadini. Il suo lavoro si è sempre distinto per competenza, equilibrio istituzionale e rigoroso rispetto della legalità, caratteristiche che le hanno consentito di affrontare anche le questioni amministrative più delicate con autorevolezza e senso di responsabilità.

Prima dell'esperienza sull'isola d'Ischia aveva maturato un lungo percorso nella pubblica amministrazione. Era stata dipendente comunale a Vallecrosia e, successivamente, aveva svolto l'incarico di segretaria comunale nei Comuni di Vallebona, Seborga, Camporosso e Andora, lasciando ovunque il ricordo di una professionista preparata e apprezzata. Nel ruolo di segretario comunale, spesso lontano dalla visibilità ma fondamentale per il corretto funzionamento degli enti locali, Noemi Martino ha rappresentato un esempio di dedizione al servizio pubblico. Chi ha lavorato al suo fianco la ricorda non soltanto per la solida preparazione giuridica, ma anche per la capacità di ascoltare, mediare e trovare soluzioni nel pieno rispetto delle istituzioni.

«Era una professionista seria e una persona di grande sensibilità», è il ricordo che accomuna quanti hanno condiviso con lei il percorso amministrativo. Dietro il ruolo istituzionale emergeva infatti una donna capace di coniugare fermezza e disponibilità, mantenendo sempre al centro il bene della collettività.

La malattia è stata affrontata con la stessa discrezione che ha caratterizzato tutta la sua vita professionale, senza mai cercare visibilità o clamore. Una scelta che rende ancora più intenso il cordoglio di chi oggi ne piange la scomparsa. Noemi Martino era inoltre moglie dell'ex segretario generale Stefano Glinianski. Con la sua morte si chiude una pagina importante per la pubblica amministrazione locale, che perde una figura di elevato profilo professionale e umano, ricordata per il senso delle istituzioni, la correttezza e l'impegno costante al servizio delle comunità.