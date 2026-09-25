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Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: &quot;Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero&quot;
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"
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Cronaca | 25 settembre 2026, 14:47

Sanremo, il vento fa cadere un pezzo di persiana in via Gaudio: intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra è intervenuta nel pomeriggio nel centro cittadino dopo il distacco di una parte della persiana da un edificio. L'area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio in via Gaudio, nel centro di Sanremo, a causa del distacco di un pezzo di persiana da un edificio.

A provocare la caduta sarebbe stato il forte vento che sta interessando la zona. Il pezzo, staccatosi dalla struttura, è precipitato verso la strada, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori per verificare le condizioni dell'infisso ed evitare il rischio di ulteriori distacchi.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della zona e delle parti potenzialmente pericolanti, scongiurando ulteriori rischi per le persone in transito lungo la via. Non risultano, al momento, persone coinvolte o ferite.

Andrea Musacchio

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