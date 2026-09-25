Ventimiglia: incendio di stanotte a Bevera, indagini di Polizia e Vigili del Fuoco: esclusa l'origine dolosa

Sono proseguite nella serata di ieri e successivamente le indagini sull'incendio divampato intorno alle 23 in via Tempesta, a Bevera, frazione di Ventimiglia. Il rogo aveva coinvolto un camper e cinque automobili parcheggiate nella zona, provocando ingenti danni ai mezzi, alcuni dei quali sono stati pesantemente danneggiati o completamente distrutti dalle fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Ventimiglia, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare l'origine dell'incendio. Le verifiche hanno riguardato in particolare il punto dal quale sarebbero partite le fiamme.

Dai primi riscontri raccolti sul posto, l'ipotesi al momento ritenuta più probabile è che l'incendio sia partito dall'interno del camper. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'origine del rogo potrebbe esserci stata una negligenza da parte di chi si trovava all'interno del mezzo. Gli elementi raccolti durante le verifiche avrebbero invece consentito di escludere l'ipotesi del dolo, facendo quindi propendere per un'origine accidentale dell'incendio. Si tratta comunque di una ricostruzione basata sui primi accertamenti, mentre gli approfondimenti degli investigatori serviranno a definire con maggiore precisione le circostanze che hanno portato all'innesco delle fiamme e la successiva propagazione agli altri veicoli.

L'incendio si era rapidamente esteso ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze, rendendo necessario l'intervento dei pompieri con le attrezzature necessarie per circoscrivere il rogo e impedire che potesse interessare ulteriormente l'area. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse dopo lo spegnimento delle fiamme e la successiva messa in sicurezza della zona. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli accertamenti sulle carcasse dei veicoli, utili per ricostruire la dinamica dell'incendio. Non si registrano feriti né conseguenze per le persone, mentre resta pesante il bilancio dei danni materiali, con un camper e cinque automobili interessati dal rogo.

La presenza congiunta di Polizia di Ventimiglia e Vigili del Fuoco ha permesso di effettuare nell'immediatezza tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. Gli investigatori hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda, prendendo in considerazione anche le condizioni del camper e le circostanze che si sono verificate prima della propagazione delle fiamme. I primi elementi raccolti, come detto, non farebbero pensare a un gesto volontario. Saranno comunque gli ulteriori riscontri a consentire di definire in maniera completa la dinamica dell'incendio e le eventuali responsabilità legate alla negligenza che avrebbe determinato l'innesco.