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Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"
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Cronaca | 25 settembre 2026, 07:24

Ventimiglia, incendio nella notte in frazione Bevera: a fuoco un camper e cinque auto, nessun ferito

Il rogo è divampato intorno alle 23 in via Tempesta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Ventimiglia, incendio nella notte in frazione Bevera: a fuoco un camper e cinque auto, nessun ferito

Un incendio ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri a Bevera, frazione di Ventimiglia. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 in via Tempesta, coinvolgendo un camper e cinque automobili parcheggiate nella zona. Il rogo ha rapidamente interessato i diversi mezzi, che sono rimasti pesantemente danneggiati o distrutti dalle fiamme. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei pompieri, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona con i mezzi necessari per affrontare l'incendio e hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che potessero propagarsi ulteriormente. L'intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non risultano infatti feriti in seguito all'incendio. Resta invece ingente il bilancio dei danni ai veicoli coinvolti, con il camper e le cinque auto interessate dal rogo. Le operazioni dei soccorritori hanno permesso di riportare la situazione sotto controllo e di mettere in sicurezza la zona interessata dall'incendio.

Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulle cause che hanno originato le fiamme. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e a stabilire da dove sia partito il rogo. L'episodio si è verificato in una zona della frazione di Bevera e ha richiesto l'intervento dei pompieri nella tarda serata.

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Carlo Alessi

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