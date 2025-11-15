Forti piogge sul Ponente, primi rovesci su Sanremo e Dolceacqua: fino a 25 mm in un’ora (Foto)

Il Ponente ligure si è svegliato questa mattina sotto un forte temporale, il primo vero passaggio della perturbazione attesa da giorni. Le prime piogge intense hanno colpito soprattutto Sanremo e Dolceacqua, dove tra le 8.30 e le 9.30 sono caduti circa 25 millimetri d’acqua, un quantitativo significativo concentrato in un arco di tempo molto breve.

Subito dietro si sono registrati i dati di altre località della provincia: Ventimiglia con 23 mm, Seborga con 18, Rocchetta Nervina con 15, mentre Ceriana e Bajardo si sono fermate attorno ai 10 millimetri. Più contenute le precipitazioni sulla costa orientale e quasi nulle nell’entroterra più profondo, confermando una distribuzione irregolare del fenomeno, tipica delle perturbazioni autunnali sulla Liguria.

Nonostante l’intensità dei rovesci, la situazione idrica resta sotto controllo. I principali corsi d’acqua della zona — torrenti e rii affluenti — hanno registrato un lieve innalzamento dei livelli, ma senza criticità grazie alla durata limitata delle precipitazioni. La Protezione Civile continua comunque a monitorare l’evolversi del quadro meteorologico.

Nella città dei fiori non sono mancate le criticità legate alla forte pioggia. Le segnalazioni arrivate in mattinata raccontano di disagi diffusi in vari punti della città: in via Martiri della Libertà il Mercato Annonario ha nuovamente fatto registrare infiltrazioni e pozzanghere all’interno della struttura, mentre in via Galileo Galilei la carreggiata è risultata completamente allagata per diversi minuti. Situazione delicata anche in via Dante Alighieri, dove l’acqua è salita rapidamente arrivando a sfiorare le soglie d’ingresso di negozi e attività commerciali, creando apprensione tra esercenti e residenti.

Secondo le previsioni, il maltempo non è destinato a esaurirsi qui. Nuovi rovesci sono attesi nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio, mentre in serata dovrebbero aprirsi ampie schiarite. La tregua sarà però breve: un nuovo impulso perturbato è atteso per domani, con la possibilità di ulteriori fenomeni intensi.

Il Ponente ligure entra così nel vivo di un fine settimana segnato dall’instabilità, con piogge intermittenti che potrebbero replicare, in forma più o meno marcata, quanto visto questa mattina.

(Foto di Elia Folco)