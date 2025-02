Neve nell’entroterra ligure: allerta gialla fino alle 21 per l'intera provincia di Imperia

L’ondata di neve annunciata da Arpal ha raggiunto l’entroterra ligure, colpendo in particolare il centro-ponente con abbondanti precipitazioni nevose. Alle ore 11 sono stati registrati accumuli significativi, con 25 cm di neve a Urbe e sul Monte Settepani, entrambi in provincia di Savona, e 7 cm a Campo Ligure (GE).

Il Centro Meteo Arpal ha aggiornato l’allerta neve per oggi, sabato 8 febbraio:

ARANCIONE fino alle 20 nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia), poi passerà a GIALLA fino a mezzanotte.

fino alle 20 nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia), poi passerà a fino a mezzanotte. Nei comuni interni delle zone A (da Ventimiglia fino a Noli e l’intera provincia di Imperia) e B (costa da Spotorno a Camogli, comprese Val Polcevera e Alta Val Bisagno) l’allerta resta GIALLA fino alle 21.

Le nevicate stanno interessando le principali arterie autostradali del Ponente ligure. Si segnalano disagi soprattutto lungo la A26 Prà-Gravellona, la A7 (Genova-Bolzaneto-Milano) e la A6 (Savona-Torino). Inoltre, sono possibili fenomeni isolati di gelicidio in Val Trebbia e Valle Scrivia, motivo per cui si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.

Nonostante le abbondanti nevicate nell’entroterra, è improbabile che i fiocchi raggiungano le località costiere. Eventuali spruzzate di neve potrebbero verificarsi solo nelle aree di sbocco delle valli del centro-ponente, trasportate dal vento. Tuttavia, come confermato dalle previsioni, lo scenario attuale non favorisce la neve in costa.

Per oggi, sabato 8 febbraio, si prevedono:

Cumulate significative di pioggia su Levante (zona B).

di pioggia su Levante (zona B). Nevicate moderate, con accumuli tra 10 e 30 cm in 12 ore, su D ed E.

Nevicate deboli fino a 400-500 metri nell’interno di B, mentre nelle zone orientali l’accumulo avverrà sopra i 1000 metri.

Spolverate di neve sopra i 1000-1200 metri su C.

Disagio per freddo diffuso nelle zone B, D ed E.

Per domani, domenica 9 febbraio, si attendono ancora spolverate nevose residue nelle prime ore del mattino, con quota neve in progressivo rialzo fino a 1200 metri nel centro-ponente e fino a 1600 metri sul Levante. Le precipitazioni si attenueranno gradualmente, mentre su Levante persisteranno piogge con cumulate significative.

La Protezione Civile invita alla massima cautela, soprattutto per chi percorre le strade interne e le autostrade coinvolte dalle nevicate. Il rischio di gelicidio e il vento settentrionale forte potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione durante la notte e le prime ore del mattino.

Lunedì 10 febbraio, invece, non sono previsti fenomeni meteorologici di rilievo.

Questo l’avviso meteo:

OGGI, sabato 08 febbraio 2025, cumulate significative su B. Nevicate moderate (accumuli fra 10-30 cm in 12 ore) a tutte le quote su D e parte orientale di E, sopra 800-1000 m su A e parte orientale di E. Nevicate deboli fino a 400-500 m su interno B parte centro-occidentale, sopra i 1000 m su interno B orientale. Spolverate nevose sopra i 1000-1200 m su C. Non si escludono isolati fenomeni di gelicidio nell'interno del genovesato (Valle Scrivia, Val Trebbia). Venti forti da Nord su AB, orientali moderati con rinforzi su C. Disagio per freddo su BDE

DOMANI, domenica 09 febbraio 2025, nelle prime ore della notte possibili spolverate nevose residue con quota neve in aumento fino a 1000-1200 m in tarda mattina nell'interno del Centro-Ponente (interno A e interno B, D) dove segue una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Quota neve in risalita a 1400-1600 m sul Levante. Precipitazioni diffuse sul Levante daranno luogo a cumulate areali significative su C. In mattinata ancora venti settentrionali forti, solo localmente rafficati. Disagio per freddo su BDE per le ore notturne.

DOPODOMANI, lunedì 10 febbraio 2025, nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Costa da Portofino al confine con la Toscana, la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia