Sanremo, arrivano le nuove ecoisole informatizzate: rifiuti conferiti 24 ore su 24 e addio ai cassonetti

Da lunedì prossimo prenderanno il via a Sanremo le operazioni di consegna e posa delle nuove ecoisole informatizzate, un passo importante verso un sistema di raccolta dei rifiuti più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini. Le prime nove postazioni verranno installate lungo via Pietro Agosti e successivamente sul tratto di via Galileo Galilei che dal Borgo conduce alla piazza del Polo Nord. Gli utenti potranno utilizzare l’isola ecologica più vicina alla propria abitazione, ma avranno comunque la possibilità di accedere a tutte le postazioni della stessa via o della cosiddetta “zona omogenea”.

Nelle prime settimane sarà prevista una fase di prova, in cui le ecoisole potranno essere utilizzate liberamente, in coesistenza con il servizio porta a porta. Per conferire i rifiuti basterà premere un pulsante: il display indicherà quale sportello verrà sbloccato. Successivamente, una volta che gli utenti avranno preso confidenza con il nuovo sistema e che il gestore avrà ottimizzato le frequenze di svuotamento, si procederà alla graduale eliminazione dei cassonetti tradizionali e all’attivazione dell’accesso alle ecoisole solo tramite badge autorizzato. Le tessere di accesso verranno inviate tramite postalizzazione personalizzata agli indirizzi delle utenze registrate nel database TARI del Comune di Sanremo. In questo modo anche i non residenti riceveranno il badge direttamente nella cassetta della posta delle abitazioni nel comune matuziano, evitando dimenticanze.

All’interno della busta – contrassegnata con i loghi di AES e del Comune – saranno presenti: un flyer informativo sul funzionamento delle ecoisole, le corrette modalità di conferimento ed una planimetria con l’indicazione delle postazioni e degli indirizzi. L’informativa rimanderà inoltre al nuovo sito di AES, al call center aziendale e ai canali social. I dati saranno aggiornati anche sull’app Junker per garantire informazioni sempre aggiornate. La grande novità è che le nuove strutture saranno accessibili 24 ore su 24, senza limiti di orario o calendario. Come recita lo slogan del servizio: “Ora puoi conferire i tuoi rifiuti, quando vuoi!”. Resta comunque l’invito al rispetto del riposo dei residenti, in particolare evitando di gettare il vetro nelle ore notturne. Il gestore garantirà comunque la raccolta delle varie frazioni anche in orari notturni, secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali. Ogni ecoisola sarà dotata di sistemi di videosorveglianza per garantire il controllo dei conferimenti e contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti, con l’obiettivo di ridurlo sensibilmente grazie all’introduzione delle nuove strutture.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Ester Moscato ha commentato l’avvio del progetto: “Con queste nuove ecoisole informatizzate a cui si potrà accedere senza limiti orari, si compie un ulteriore passo verso un sistema di raccolta più moderno, efficiente e vicino ai cittadini. Queste strutture ci permettono di migliorare la qualità del conferimento e ridurre gli abbandoni. L’introduzione delle ecoisole rappresenta un investimento strategico per l’ambiente e per il futuro della nostra comunità: uno strumento concreto che ci aiuterà a tutelare il decoro urbano e rafforzare la cultura della sostenibilità e che, grazie alla collaborazione di tutti, potrà portare benefici”.

Entro Natale è previsto l’avvio di una nuova fase del servizio di raccolta, con l’obiettivo di rendere il sistema sempre più vicino alle esigenze degli utenti e di avvicinare il Comune a un modello di tariffazione puntuale, capace di premiare i cittadini più virtuosi e rispettosi delle regole.