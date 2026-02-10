Il Lions Club Sanremo Matutia raccoglie 553 kg di cibi e li dona ai bisognosi

Al mattino confezioni di pasta, riso, carne in scatola, tonno, sughi vari, biscotti, zucchero, farina, alimenti per l’infanzia hanno presto riempito gli scatoloni messi a disposizione dal supermercato per essere poi caricati su un mezzo della CRI di Bordighera. Molti nuclei famigliari in situazione di bisogno sono assistiti dalla CRI che non nega mai un aiuto, come riferisce il socio Vincenzo Palmero.

Nel pomeriggio la raccolta è stata dedicata ad aiutare la mensa per i poveri “PRIMO FIORE” di Via Meridiana, che distribuisce un pasto caldo alle persone che si presentano alla porta, e che sono in continuo aumento.

Altra consegna ai frati francescani accanto al Casino e all’Emporio Solidale gestito dalla Caritas dove si può “fare la spesa” gratuitamente.

Il lions Matutia ringrazia il direttore di COOP Sig. Lancini ed il personale del supermercato per la collaborazione ed i volontari della Protezione Civile di San Bartolomeo che ogni anno aiutano i soci nel trasporto dei cibi raccolti verso chi li riceve.

Uno degli obiettivi che i Lions devono tenere ben presente nel loro impegno di servizio è ”LA FAME” ed è per questo che il Club Matutia è sempre pronto ad aiutare chi non riesce ad affrontare la spesa quotidiana di beni alimentari.

Il Governatore del Distretto 108 Ia3 Mauro Imbrenda , accompagnato dalla Presidente di Zona Erika Demaria e dall’intera sua famiglia, ha voluto testimoniare la sua personale collaborazione venendo a “fare la spesa” per i poveri e ringraziando i soci del Matutia per la loro dedizione al servizio dei meno fortunati.