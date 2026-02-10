Sanremo, avviato l’iter per il nuovo nuovo polo turistico-ricettivo alla Vesca: primo incontro ufficiale con l’Amministrazione

Si è svolto oggi il primo incontro ufficiale tra i soggetti proponenti e l’Amministrazione Comunale di Sanremo a seguito del deposito della proposta di Schema di Assetto Urbanistico (SAU) del Distretto di Trasformazione a La Vesca, primo tra i distretti del PUC ad approdare a una concreta proposta di attuazione. L’incontro si è tenuto alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, dell’assessore all’Urbanistica avv. Massimo Donzella, del dirigente del settore Edilizia Privata ing. Giovanni Brancatisano e della responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale arch. Sarah Frare. Per i soggetti proponenti erano presenti i tecnici incaricati, tra cui l’ing. Dario Sacco (settore 3 del DT15) e gli architetti Sergio Giovannini e Guido Gambin (settore 2).

La proposta urbanistica, coerente con le previsioni del PUC, mira alla realizzazione di un nuovo polo turistico-ricettivo affiancato da residenze di alta qualità, con un impatto strategico sull’ingresso occidentale della città. Il progetto punta inoltre alla riqualificazione e ritematizzazione delle aree circostanti, sia in prossimità dell’area agricola sia lungo la costa, in connessione con la pista ciclopedonale. «Il DT15 rappresenta un’occasione concreta per coniugare sviluppo e qualità urbana», hanno sottolineato i rappresentanti dell’Amministrazione, «avviando un percorso che valorizza un’area strategica e rafforza l’offerta turistica della città».

Il deposito del SAU avvia ora l’iter urbanistico, che prevede la valutazione da parte degli uffici comunali e il confronto tecnico per l’affinamento della proposta, con l’obiettivo di giungere nei tempi più brevi all’adozione in Consiglio Comunale.