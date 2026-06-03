Raccolta alimentare del Lions Club Bordighera Otto Luoghi a Vallecrosia: donati 680 kg di prodotti alle realtà solidali del territorio (Foto)

Importante risultato per la raccolta alimentare organizzata il 30 maggio 2026 dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi presso il Conad Superstore di Vallecrosia, in collaborazione con la Protezione Civile e il Gruppo Alpini.

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà del territorio, ha registrato una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini e il prezioso impegno dei volontari, consentendo di raccogliere complessivamente 680 chilogrammi di alimenti a lunga conservazione e prodotti destinati ai bambini.

Il materiale raccolto è stato destinato a tre realtà che operano quotidianamente a supporto delle persone più fragili: l’Istituto Don Bosco di Vallecrosia, la Chiesa Maria Ausiliatrice di Vallecrosia e il Centro Luce dell’Est di Sanremo.

L’iniziativa conferma l’impegno del Lions Club Bordighera Otto Luoghi nel promuovere azioni concrete di sostegno e vicinanza alla comunità, contribuendo a rafforzare la rete di solidarietà presente sul territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Gruppo Alpini e alla Protezione Civile, il cui supporto si è rivelato fondamentale, come avviene ogni anno, per la buona riuscita dell’iniziativa. La collaborazione tra le associazioni prosegue da tempo e rappresenta un esempio concreto di come l’unione delle forze possa consentire di raggiungere risultati significativi.

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha inoltre espresso la propria gratitudine al Conad di Vallecrosia e al direttore Alberto Pitzeri, che ogni anno ospitano la raccolta alimentare e rendono possibile la realizzazione di questa iniziativa solidale.