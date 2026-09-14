Montalto Carpasio, inaugurati un alloggio ERS e un nuovo spazio sociale: investimento da 275mila euro

Due immobili pubblici recuperati e restituiti alla comunità, con una nuova destinazione pensata per rispondere a esigenze abitative e sociali. È quanto realizzato a Montalto Carpasio, dove oggi l'assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e il sindaco Mariano Bianchi hanno inaugurato due spazi interessati da un intervento di riqualificazione. Da una parte è stato realizzato un alloggio di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) destinato alla vita indipendente, dall'altra è stato recuperato un locale che ospiterà una piccola bottega e un nuovo punto di aggregazione per la comunità.

L'intervento ha comportato un investimento complessivo di 275mila euro, di cui 250mila messi a disposizione dalla Regione Liguria attraverso il finanziamento per la rigenerazione urbana e 25mila euro stanziati dal Comune. Nell'edificio comunale di via Argentina, al secondo piano, è stato ricavato un monolocale destinato all'Edilizia Residenziale Sociale e alla vita indipendente. Un intervento che consente quindi di recuperare uno spazio esistente e trasformarlo in una soluzione abitativa accessibile, funzionale e inserita nel patrimonio pubblico a disposizione della comunità.

Il secondo intervento ha riguardato invece un immobile comunale situato sulla strada Ex Provinciale, dove è stato recuperato il piano seminterrato. Qui troveranno posto una piccola bottega e un luogo dedicato all'aggregazione sociale, pensato per ospitare attività e iniziative rivolte alla comunità. I lavori hanno previsto una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di redistribuzione degli spazi, oltre alla realizzazione dei nuovi impianti. Sono stati inoltre sostituiti serramenti, pavimenti e rivestimenti e sono state effettuate opere di impermeabilizzazione e il rifacimento dei servizi igienici.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere gli spazi maggiormente accessibili. "Con questo intervento recuperiamo il patrimonio pubblico e realizziamo un nuovo alloggio destinato alla vita indipendente, affiancandolo a un nuovo luogo di aggregazione e di servizio per la comunità", ha dichiarato l'assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola. "È questo il valore della rigenerazione urbana nei piccoli Comuni, recuperare strutture esistenti, renderle più accessibili e funzionali e creare nuove opportunità e servizi per chi vive nell'entroterra".

Nel corso dell'inaugurazione Scajola ha inoltre tracciato un bilancio degli interventi sostenuti dalla Regione Liguria. Dal 2021 a oggi sono stati finanziati 212 interventi di rigenerazione urbana sull'intero territorio regionale, per un valore complessivo di 58 milioni di euro. Di questi, 90 riguardano la provincia di Imperia, con finanziamenti pari a 29 milioni di euro. Numeri che, secondo l'assessore, testimoniano la volontà di utilizzare la rigenerazione urbana non soltanto per riqualificare gli spazi, ma anche come strumento per sostenere la permanenza e la qualità della vita nei piccoli Comuni dell'entroterra.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Montalto Carpasio Mariano Bianchi, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il paese. "La rigenerazione urbana è molto importante per i piccoli Comuni dell'entroterra, perché permette di creare nuove opportunità", ha spiegato il primo cittadino. "Con questo intervento non solo abbiamo recuperato parti del paese che erano in stato di degrado e che potevano diventare un potenziale problema per la comunità, ma abbiamo anche avuto la possibilità di lavorare con Poste Italiane e aprire un nuovo ufficio postale".

Un intervento, quindi, che va oltre la semplice riqualificazione edilizia e che punta a restituire funzioni e servizi a spazi pubblici esistenti, contribuendo a rafforzare la vita del paese. Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla Regione Liguria e all'assessore Scajola "per il sostegno e per aver reso possibile questo intervento". Per Montalto Carpasio, il recupero dei due immobili rappresenta così un ulteriore tassello di un percorso di rigenerazione del patrimonio pubblico e di sostegno alla comunità locale.