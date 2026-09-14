Saint Charles di Bordighera, ATS Liguria nomina un legale per la procedura di conciliazione con GVM

L'ATS Liguria ha deciso di affidare un incarico legale per seguire la procedura di conciliazione avviata dal gestore dell'ospedale Saint Charles di Bordighera, Ospedale Saint Charles GVM Care & Research srl. La decisione è contenuta nella deliberazione del Direttore Generale n. 1161 del 10 settembre 2026 e riguarda il contratto di concessione dei beni immobili e di affidamento dei servizi per la gestione della struttura ospedaliera. La procedura è stata attivata dal gestore ai sensi dell'articolo 129 del contratto, nell'ambito di un tentativo di conciliazione davanti a un Collegio tecnico designato dal presidente della Camera di Commercio di Genova.

Secondo quanto riportato nell'atto, nel corso dell'esecuzione del contratto il gestore avrebbe avanzato in più occasioni richieste di maggiori riconoscimenti economici, facendo riferimento a costi ritenuti imprevisti e imprevedibili. In alternativa, sempre secondo la ricostruzione contenuta nella delibera, GVM avrebbe chiesto lo svincolo dal contratto. La questione è quindi approdata alla procedura prevista dallo stesso accordo contrattuale, con l'istanza presentata dal gestore al presidente della Camera di Commercio di Genova e successivamente trasmessa anche ad ATS Liguria.

L'istanza è stata ricevuta da ATS il 10 agosto 2026 ed è stata registrata al protocollo aziendale. Il giorno successivo è arrivata una successiva comunicazione, mentre il presidente della Camera di Commercio di Genova ha provveduto a designare i due esperti chiamati a far parte del Collegio previsto dal contratto. Si tratta dell'avvocato professor Alberto Maria Benedetti e del professor Alberto Quagli. Il verbale di costituzione del Collegio è quindi pervenuto ad ATS il 2 settembre 2026, rendendo necessario, secondo l'azienda sanitaria, dotarsi di un'assistenza legale specifica per affrontare la procedura.

Per seguire la vicenda è stato individuato l'avvocato Luigi Cocchi del Foro di Genova, professionista inserito nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'azienda e con una rilevante esperienza, come evidenziato nella delibera, nel settore della contrattualistica pubblica. L'incarico riguarda in particolare l'assistenza e la difesa dell'ATS nell'ambito del contenzioso relativo al contratto del Saint Charles e della procedura conciliativa attivata da GVM. La scelta è stata motivata anche con la complessità delle questioni giuridiche e con la rilevanza del contratto oggetto della controversia.

La procedura rappresenta un passaggio previsto contrattualmente per cercare di affrontare le questioni emerse tra le parti durante la gestione del presidio ospedaliero. La delibera non definisce l'esito della controversia né prende atto di un accordo, ma si limita ad assicurare all'ATS l'assistenza legale necessaria nel procedimento conciliativo. L'azienda sanitaria ha infatti recepito integralmente la proposta degli uffici e ha formalizzato l'incarico professionale, rinviando a un successivo atto gli aspetti relativi ai costi del Collegio tecnico.

La vicenda si inserisce inoltre nel nuovo assetto organizzativo della sanità ligure. La deliberazione ricorda che, dal 1° gennaio 2026, le cinque Aziende sociosanitarie liguri sono state fuse in Liguria Salute, poi denominata Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), subentrata nei rapporti giuridici delle aziende incorporate. Il contratto relativo al Saint Charles era stato approvato con una precedente deliberazione dell'ex ASL 1, la n. 116 del 7 febbraio 2023, e successivamente sottoscritto dalle parti. È proprio su quel rapporto contrattuale che oggi si concentra la procedura di conciliazione.