Orchestra Sinfonica di Sanremo, Badino (FI): "Più sostegno e nuove risorse per valorizzare un patrimonio della città"

La Orchestra Sinfonica di Sanremo al centro di un ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale Patrizia Badino, esponente di Forza Italia, e indirizzato al sindaco e all'assessore competente. L'obiettivo è quello di chiedere un rafforzamento del sostegno all'istituzione musicale cittadina e, allo stesso tempo, di avviare una ricerca più ampia di nuove fonti di finanziamento. Nell'atto, Badino sottolinea il ruolo della Sinfonica come uno dei più importanti patrimoni culturali, storici e identitari di Sanremo e dell'intero territorio ligure. Un valore riconosciuto anche dal fatto che l'Orchestra è una delle poche Istituzioni Concertistico-Orchestrali riconosciute dallo Stato.

La consigliera di Forza Italia evidenzia inoltre i risultati ottenuti durante la stagione estiva appena conclusa, caratterizzata da una significativa partecipazione di pubblico. "Il successo degli appuntamenti conferma il valore e l'attrattività dell'offerta musicale cittadina", viene sottolineato nell'iniziativa politica. Per Badino, gli investimenti nel settore culturale non rappresentano soltanto un sostegno alle attività artistiche, ma possono produrre ricadute positive anche sulla promozione dell'immagine di Sanremo e sull'economia locale. La presenza di pubblico agli eventi, infatti, può tradursi in benefici per il comparto turistico, commerciale e della ristorazione, rafforzando il ruolo della città anche come destinazione di turismo culturale.

Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di intensificare il dialogo con gli enti sovracomunali e di individuare nuove opportunità di cofinanziamento. Nel mirino, in particolare, ci sono il Ministero della Cultura e la Regione Liguria, ma anche la possibilità di sviluppare collaborazioni con soggetti privati e sponsor di rilievo. Secondo Forza Italia, una strategia di questo tipo permetterebbe di ampliare le risorse a disposizione della Sinfonica e di consolidarne ulteriormente l'attività. L'ordine del giorno invita quindi il Comune a lavorare su una rete di sostegni più ampia, capace di affiancare le risorse pubbliche già disponibili con nuovi contributi provenienti dal mondo imprenditoriale.

Un'attenzione particolare viene dedicata anche all'Art Bonus, strumento che secondo Badino dovrebbe essere maggiormente conosciuto e promosso presso le imprese e gli operatori economici del territorio. La Sinfonica, viene ricordato, è accreditata sul portale del Ministero della Cultura e può quindi essere destinataria di erogazioni liberali da parte di aziende e privati. I sostenitori possono beneficiare delle relative agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Per Forza Italia si tratta di un'opportunità concreta da far conoscere maggiormente al tessuto imprenditoriale sanremese, favorendo così una partecipazione diretta dei privati alla tutela e alla crescita di una delle principali realtà culturali cittadine.

Tra le proposte contenute nell'ordine del giorno c'è anche quella di valorizzare maggiormente il turismo culturale, con iniziative in grado di attirare visitatori a Sanremo anche durante i periodi di bassa stagione. L'obiettivo sarebbe quello di utilizzare la programmazione musicale come elemento di attrazione turistica anche al di fuori dei mesi tradizionalmente più affollati. Badino chiede inoltre di prestare maggiore attenzione ai bandi regionali, nazionali ed europei, che potrebbero rappresentare una fonte aggiuntiva di risorse per sostenere i progetti dell'Orchestra. Una strategia che potrebbe consentire di ampliare la programmazione e rafforzare ulteriormente il ruolo della Sinfonica nel panorama culturale.

Nel documento viene indicata anche l'importanza di coinvolgere maggiormente scuole, associazioni e realtà del territorio, con l'obiettivo di consolidare il rapporto tra l'Orchestra e la comunità sanremese. L'idea è quella di rendere la Sinfonica sempre più parte integrante della vita culturale della città, favorendo occasioni di conoscenza e partecipazione soprattutto tra le nuove generazioni. Un percorso che, secondo Forza Italia, potrebbe contribuire a costruire un rapporto ancora più stretto tra l'istituzione musicale e il territorio, valorizzandone il patrimonio e creando nuove occasioni di incontro attraverso la musica.

Nel comunicato vengono inoltre ricordate le altre iniziative portate avanti recentemente dalla consigliera Badino su temi ritenuti di particolare interesse per la città. Tra queste viene citata la recente interpellanza sui ripetuti provvedimenti di divieto di balneazione, una questione che continua a destare attenzione tra cittadini, turisti e operatori balneari. Forza Italia evidenzia i possibili riflessi della problematica sull'immagine turistica e sull'economia di Sanremo, legata anche alla qualità del mare e dell'offerta balneare. Con il nuovo ordine del giorno, il partito ribadisce quindi la volontà di concentrarsi sulla valorizzazione delle eccellenze cittadine, chiedendo contemporaneamente all'amministrazione di affrontare le criticità che possono incidere sull'attrattività e sulla qualità della vita.