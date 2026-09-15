Sanremo, via libera in commissione agli stanziamenti dell'avanzo: oltre 2,5 milioni per le strade nel 2026 e il rilancio di corso Garibaldi (Foto)

Via libera in commissione commissione alla pratica sull'approvazione dei titoli di spesa per l'avanzo di bilancio: tradotto il nuovo piano asfalti e l'intervento di rifacimento di via Garibaldi entrano a far parte della Progettualità comunale.

Nel corso della riunione l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella ha presentato l'accordo quadriennale attraverso cui si punterà a realizzare il progetto, con un bado di circa 5,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni derivanti dall'avanzo precedente, un milione per via Padre Semeria, altrettanto dagli sponsor e un milione e mezzo dall'attuale avanzo. E' stato inoltre presentato ai commissari quello che è il piano previsto già per il 2026, con una cifra di oltre 2,5 milioni di euro che servirà a sistemare Corso Mazzini, Piazza San Pietro, Corso Marconi, Via Gioberti, Strada Modeni Rodi, Corso Inglesi e Via D'Annunzio. A tutto questo si unirà ovviamente come già scritto la questione del rifacimento di via Padre Semeria, per cui è atteso ancora il via libera da parte della sovrintendenza, me che è un intervento considerato primario dall'amministrazione.

Altro aspetto cardine della riunione è stato quello di Corso Garibaldi e del possibile cambiamento della viabilità anticipato durante il mese di luglio: "Noi avevamo visto in un focus sui lavori pubblici la possibilità - spiega l'assessore Donzella - di creare una nuova attrattività alla via commerciale di Sanremo, dalla Chiesa Russa a Rondò Garibaldi. Si rendono ovviamente necessari una serie di interventi che coinvolgono anche Piazza Colombo e quindi corso Garibaldi. Trattandosi di una delle vie più importanti della città abbiamo pensato a un intervento importante, con l'allargamento dei marciapiedi, il rifacimento di parte della zona e la possibilità di mantenere le zone di carico e scarico necessarie anche per il commercio. Non si esclude poi la possibilità di inserire nuovi posti moto così, in un percorso di confronto".

La questione di Corso Garibaldi accende a questo punto il confronto, con Elisa Balestra che si dice stupita di come l'amministrazione abbia deciso di inserire nel piano un investimento da oltre 2,5 milioni di euro senza presentare prima un progetto condiviso con l'intera amministrazione e le attività commerciali della zona, sebbene durante il mese di luglio, a seguito di interpellanza, fosse stato detto che questo sarebbe stato il percorso seguito. L'ingegnere Giambattista Miceli ha però spiegato che in realtà in questo momento non esiste ancora un progetto, ma solamente un Docfap (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) necessario per la fase preliminare e che la discussione su eventuali modifiche resta sempre aperta. Il documento è stato poi mostrato poco prima del termine della riunione, andando a illustrare il rifacimento delle pavimentazioni, l'inserimento di nuove aree di sosta e l'installazione di aree di carico e scarico.

Balestra però non è l'unica a esprimere perplessità sul titolo di avanzo: "Questa è una scelta politica che sinceramente non condivido - afferma Daniele Ventimiglia -Personalmente ritengo fosse necessaria una pulizia e l'aggiunta di verde. Poi questa ripeto è una questione politica, ma credo che sia più importante intervenire su Piazza Colombo, dove è stato rifatto il marciapiede, ma poi non c'è nulla. Forse era meglio passare prima da lì, oppure fare un investimento completamente diverso su via Roma, senza dimenticare la possibilità di investire su via Martiri o via Pietro Agosti, cosa che avrei votato a favore subito anche se proposta dal centrosinistra. E questa cosa era dentro il programma elettorale anche del sindaco Alessandro Mager".

E proprio dal centrosinistra interviene il consigliere Vittorio Toesca: "Premesso che noi siamo a favore del progetto, è vero che noi avevamo chiesto degli interventi su quelle zone e ci auspichiamo che entro la fine dell'amministrazione si vada a intervenire sull'arredo urbano, facendo attenzione alle periferie. Per la questione dell'abbattimento dei pini faccio inoltre i miei complimenti all'attenzione per le nidificazioni e la salvaguardia dei volatili".

Al termine della riunione la commissione ha votato la pratica all'unanimità dei presenti, con la minoranza che ha scelto di uscire dall'aula. La palla passa ora al consiglio comunale previsto per settimana prossima.