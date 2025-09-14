Sanremo accoglie la "crociera delle biciclette": la Riviera dei Fiori protagonista del tour mediterraneo (Foto)

Il porto di Sanremo ha visto nel corso della mattinata lo sbarco di una nave da crociera che, grazie all'ausilio di un tender, ha visto scendere a terra un nutrito gruppo di persone, di diverse età e provenienze, ma tutte con un elemento fondamentale in comune: ognuna di esse protava con sé una bicicletta.

I parcheggi per gli scooter di via Nazario Sauro sono diventati una vera e prorpia zona di pit stop, in cui i croceristi hanno controllato lo stato dei propri mezzi a due ruote, gonfiando gli pneumatici laddove necessario per essere poi pronti alla partenza.

A primo impatto, vedendo l'attenzione e gli strumenti da loro utilizzati, si potrebbe quasi pensare a una gara di qualche tipo, o quantomeno un run ciclistico, ma in realtà si tratta di un gruppo vacanze giunto nella Riviera dei fiori durante un tour del Mediterraneo, organizzato dalla società statunitense Santana Cycles, produttrice di biciclette e tandem.

Dopo aver visitato la Toscana e le Cinque Terre, i viaggiatori si sono imbarcati per raggiungere Sanremo e attraversare la Riviera di Ponente, per poi raggiungere Montecarlo e imbarcarsi nuovamente, stavolta in direzione Sardegna per poi spostarsi sulle Baleari fino a raggiungere Barcellona, capolinea del viaggio.

Non si tratta del primo viaggio organizzato: alcuni dei partecipanti raccontano di aver già preso parte a diversi tour organizzati in varie località del mondo, con tour organizzati che prevedono soggiorni in hotel rinomati e un itinerario che permette di ammirare paesaggi mozzafiato che, in questa occasione, hanno coinvolto anche la Riviera dei fiori e il porto di Sanremo e, neanche a dirlo, la pista ciclabile sulla ex ferrovia, evidenziata anche dalla brochure del tour.

Un bel segnale per il turismo e il territorio, che torna ad accogliere un gruppo di croceristi vedendo confermata la propria attrattiva, non solo come località di mare ma anche per molto altro: