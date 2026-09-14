Pian di Poma, stop al parcheggio selvaggio: installati due limitatori di altezza (Foto)

La lotta al parcheggio selvaggio a Pian di Poma di arricchisce di due nuovi elementi: sono infatti stati installati due limitatori di altezza nella zona, con limite a 2,20 metri. Il primo di essi è stato posizionato nei pressi del cantiere del Palazzetto dello sport, mentre il secondo lungo la via che conduce al tiro a volo.

I sistemi entreranno in funzione a partire da martedì 15 settembre, con lo scopo di limitare la circolazione dei veicoli nelle aree, che durante l'estate vengono prese d'assalto da camper automobili e mezzi di ogni tipo. Una decisione che punta come detto a migliorare la vivibilità viaria della zona: i limitatori saranno dotati di chiavi e quindi apribili in modo da permettere ai residenti della zona e ai mezzi di servizio pubblico (come ambulanze) di poter circolare, ma impedire così il transito ai veicoli non autorizzati. Se la decisione porterà i risultati sperati senza arrecare danno ai residenti, si deciderà di procedere in questa direzione dopo la fase sperimentale.