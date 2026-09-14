L’assessore Marco Scajola a Pornassio e Castellaro per le feste patronali

Giornata di celebrazioni e vicinanza al territorio per l'assessore regionale Marco Scajola, che ieri ha preso parte a due storici appuntamenti religiosi e tradizionali dell’entroterra imperiese, a Pornassio e Castellaro.

La prima tappa si è svolta a Pornassio in occasione della Festa della Madonna della Chiazza, dove Scajola, affiancato dal sindaco Vittorio Adolfo e dalla cittadinanza, si è unito ai festeggiamenti per Don Ruggero in occasione del decennale del suo ministero pastorale. La funzione è stata preceduta dalla solenne processione partita dalla località Villa fino al Santuario, culminando con il concerto bandistico.

Successivamente l'assessore si è trasferito a Castellaro, accolto dal primo cittadino Giuseppe Galatà, per partecipare alla ricorrenza di Nostra Signora di Lampedusa presso il celebre santuario locale.

"È fondamentale essere presenti al fianco delle nostre comunità, soprattutto in occasioni che custodiscono l'identità e le radici storiche del territorio" ha sottolineato l’assessore Marco Scajola, richiamando anche gli impegni economici garantiti dall'ente regionale per lo sviluppo dei due piccoli Comuni.

Nel dettaglio, gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Liguria comprendono Pornassio con 440 mila euro complessivi destinati al restyling del piazzale Croce Bianca e alla realizzazione del nuovo centro sportivo al Colle di Nava e Castellaro con 200 mila euro stanziati per il recupero e la valorizzazione di un’area adibita a servizi pubblici all'interno del borgo storico.