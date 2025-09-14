Estate 2025 nell’Imperiese: caldo record, notti tropicali e un mare “tropicale”

Quella del 2025 sarà ricordata come un’estate estrema anche nella Riviera dei Fiori, segnata da ondate di caldo persistenti, notti tropicali mai viste prima e un mar Ligure trasformato in una sorta di “piscina tropicale”.

Secondo il rapporto climatico regionale, la temperatura media estiva in Liguria ha raggiunto i 22,3 °C, ossia 1,1 °C oltre la norma climatologica 2003-2022. Una situazione che non ha risparmiato neanche il Ponente ligure: la fase più critica si è avuta tra metà giugno e i primi di luglio, quando la linea delle temperature giornaliere ha superato i massimi assoluti della serie storica: giornate torride e notti afose hanno reso il periodo tra i più caldi mai registrati.

Già nella fase di passaggio dalla primavera si erano osservate anomalie significative nel mar Ligure, con valori oltre i 27 °C e punte di 28,5 °C al largo di Riva Ligure, livelli mai così diffusi in anticipo di stagione. Un mare più caldo di 6-7 gradi rispetto alla norma ha favorito un clima opprimente lungo la costa, con brezze indebolite e minime spesso sopra i 20 gradi

Il fenomeno delle “notti tropicali” ha segnato l’estate 2025: a Sanremo si sono registrati 27,9 °C di minima nella notte tra l’11 e il 12 agosto, mentre a Ventimiglia la colonnina non è scesa sotto i 29,1 °C. Episodi definiti dai meteorologi “super notti tropicali”, favoriti da condizioni favoniche che hanno impedito qualsiasi calo termico notturno.

Il Ferragosto ha rappresentato l’apice del disagio termico: tra il 12 e il 14 agosto, Sanremo ha superato le 15 ore di disagio fisiologico da caldo al giorno, con un picco il 13 agosto di 19 ore continuative. Una condizione che ha costretto residenti e turisti a cercare sollievo in spiaggia e in mare, trasformato nel rifugio naturale contro l’afa.

Sul fronte delle piogge, l’Imperiese ha vissuto un giugno secco, interrotto solo dai violenti temporali del 21 giugno con grandinate diffuse. Nei mesi successivi, invece, la provincia ha sperimentato diversi episodi instabili: pur restando ai margini degli accumuli eccezionali del Levante, le precipitazioni della zona di allerta A (che copre gran parte del Ponente) si sono comunque collocate oltre la media storica e sopra il 75° percentile delle piogge registrate dal 2003.