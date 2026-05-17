Imperia protagonista al XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri: emozioni, orgoglio e spirito di fratellanza a Rimini

Si è conclusa da poche ore, in una splendida giornata di sole, la grande sfilata conclusiva del *XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri*, che dal 15 al 17 maggio ha trasformato Rimini nel cuore pulsante dei valori della Benemerita.

Un evento di straordinaria partecipazione che ha richiamato oltre 80 mila Carabinieri, tra personale in servizio, militari in congedo, familiari e simpatizzanti provenienti da tutta Italia, in un grande abbraccio ideale tra l’Arma dei Carabinieri e il Paese.

Presente anche una folta delegazione della provincia di Imperia, guidata dal presidente di sezione Nello Giannini, che ha preso parte con entusiasmo alle tre giornate organizzate dalla sezione ANC di Imperia, vissute tra momenti istituzionali, amicizia e profondo spirito di appartenenza.

Le giornate del 15 e 16 maggio, nonostante il freddo e la pioggia, sono state dedicate anche a momenti di visita e condivisione con tappe nella Repubblica di San Marino e nella storica città di Urbino, occasioni che hanno ulteriormente rafforzato lo spirito di gruppo della delegazione imperiese.

Oggi invece, con il ritorno del sole, Rimini ha accolto migliaia e migliaia di persone per la grande sfilata finale, momento culminante del raduno, aperta dalla prestigiosa Banda dell’Arma dei Carabinieri, seguita dalla Bandiera di Guerra e da una compagnia in grande uniforme storica, regalando al pubblico presente momenti di forte emozione.

Molto apprezzata anche la presenza delle Benemerite, che hanno sfilato con eleganza e impeccabile senso di appartenenza, ricevendo applausi e attestati di stima. Grande partecipazione anche nella serata di ieri per il concerto della fanfara dei Carabinieri, che ha coinvolto migliaia di persone in un’atmosfera di festa e orgoglio nazionale.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Libero Lo Sardo, testimoniando il profondo legame che unisce l’Arma alla Nazione.

Al termine della manifestazione, il presidente Nello Giannini ha espresso grande soddisfazione per il comportamento della delegazione imperiese, rivolgendo parole di sincero apprezzamento a tutti i partecipanti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle Benemerite per l’eleganza dimostrata durante la sfilata, ai Carabinieri presenti al loro primo raduno, al vicepresidente *lGiampiero Azzolini, al segretario Gianfranco Pirrello, a Roberto Pecchinino per il servizio fotografico realizzato durante questi giorni, al conducente Fabien, che ha affrontato con professionalità il viaggio, e alla guida della Etlim Travel sig.ra Cinzia, da tutti apprezzata per la competenza, la disponibilità e la pazienza dimostrate verso tutto il gruppo.

Il raduno di Rimini si chiude così lasciando nella delegazione della provincia di Imperia il ricordo di giornate intense, vissute nel segno dell’amicizia, della condivisione e dei valori che da sempre rendono grande l’Arma dei Carabinieri: servizio, onore, fedeltà e vicinanza ai cittadini.