Giornata dedicata al tricolore a Varazze, dove è andato in scena l'Air Show delle Frecce Tricolori. Hanno preso parte all'evento il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.
"Abbiamo assistito a un air show straordinario - commenta il presidente Bucci dal Molo Marinai d'Italia - Il mare della Riviera, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare sopra Varazze e decine di migliaia di persone che stanno vivendo una bellissima giornata di sole. La Liguria è una meraviglia, ed è questa l’immagine che vogliamo dare dell’intera regione. L'evento di oggi è stato un successo, a dimostrazione che quando la Liguria fa squadra e organizza eventi di qualità, la gente risponde sempre. Ringrazio l’Aeronautica Militare, il Comune di Varazze, l'Aeroclub Italia e tutti coloro che hanno lavorato, tra organizzatori e volontari, al servizio della comunità. Continueremo a fare eventi come questo, carichi di emozioni e unicità, perché la Liguria ha tutte le carte in regola per essere sempre di più protagonista del turismo".
Al termine dello show il presidente Bucci e l'assessore Lombardi sono stati omaggiati, insieme alle istituzioni presenti, con un ricordo della giornata da parte dei reparti dell'Aeronautica Militare.
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Attualità | 17 maggio 2026, 19:06
Varazze celebra il tricolore: folla record per l’Air Show delle Frecce Tricolori con Bucci e Lombardi
Decine di migliaia di persone sul litorale per lo spettacolo dell’Aeronautica Militare. Bucci: “La Liguria sa fare squadra, eventi così ci rendono protagonisti del turismo”
Giornata dedicata al tricolore a Varazze, dove è andato in scena l'Air Show delle Frecce Tricolori. Hanno preso parte all'evento il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.