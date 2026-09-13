Lombardi e Scajola alla 65ª Sagra della Lumaca: “Un evento autentico che racconta la Valle Argentina e le sue tradizioni”

Gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola hanno partecipato oggi, insieme al senatore Gianni Berrino, alla 65ª edizione della sagra della lumaca, accolti dal sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso. Storico appuntamento dell’Alta Valle Argentina, la manifestazione rientra nel calendario degli Eventi Autentici Liguri delle Pro Loco sostenuti da Regione Liguria.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, anima il borgo con gastronomia, musica, artigianato e iniziative dedicate alla tradizione locale. Giunta alla 65ª edizione, la Sagra della Lumaca affonda le proprie radici nel 1959 ed è oggi uno degli appuntamenti più longevi e conosciuti della Valle Argentina.

«Manifestazioni come questa rappresentano perfettamente lo spirito degli Eventi Autentici Liguri: appuntamenti nati dalle comunità e capaci di custodire le tradizioni e, allo stesso tempo, di diventare un importante elemento di richiamo turistico per il nostro entroterra – dichiara l’assessore Lombardi –. Complimenti alla Pro Loco di Molini di Triora che, insieme all’Amministrazione comunale, porta avanti da oltre sessant’anni una manifestazione profondamente legata all’identità del territorio e capace ogni anno di richiamare tantissimi visitatori. È proprio questo il valore che vogliamo sostenere: eventi autentici che fanno conoscere i nostri borghi, le loro eccellenze e le persone che mantengono vive le tradizioni della Liguria».



«La 65ª Sagra della Lumaca è un’antica e importante tradizione della Valle Argentina, capace ogni anno di richiamare tantissimi visitatori – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Molini di Triora è un Comune strategico per il nostro entroterra, dove Regione Liguria in questi anni ha svolto un importante ruolo di sostegno attraverso le politiche di rigenerazione urbana. Crediamo fortemente nel valore dell’entroterra, che rappresenta una risorsa strategica per generare economia, valorizzare le comunità e contribuire al rilancio di tutta la Liguria».