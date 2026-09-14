Ventimiglia, parcheggio vuoto e cittadini multati: "Perché non regolamentarlo?"

A Ventimiglia un’area utilizzata spontaneamente come parcheggio resta vuota, mentre alcuni cittadini che l’avevano utilizzata sono stati sanzionati. È quanto denuncia l’associazione Ventimiglia Futura, intervenendo sulla situazione dello spazio lungo corso Genova, adiacente alla ferrovia, nell’area interessata dai lavori per il nuovo collegamento con via Scalo Merci. Secondo l’associazione, per diverse settimane poco più di una ventina di automobilisti utilizzava quotidianamente quella zona, approfittando della posizione particolarmente comoda. L’area si trova infatti nelle vicinanze del centro cittadino e della stazione ferroviaria, oltre a essere collegata al percorso pedonale attraverso la scala adiacente.

Per Ventimiglia Futura, il tema non riguarda tanto la necessità generale di realizzare nuovi parcheggi in città, quanto l’utilità specifica che quello spazio aveva assunto in una fase temporanea, in attesa della conclusione dei lavori. L’associazione sottolinea infatti come il parcheggio fosse utilizzato dai cittadini proprio per la sua posizione strategica e sostiene che, fintanto che il collegamento con via Scalo Merci non era ancora operativo, sarebbe stata possibile una soluzione alternativa. "Il punto è molto più semplice: quel parcheggio aveva una sua precisa utilità", sostiene Ventimiglia Futura, evidenziando la vicinanza al centro, alla stazione e al collegamento pedonale.

Da qui la domanda rivolta all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro: perché, secondo l’associazione, lasciare completamente inutilizzato quello spazio, invece di prevederne un utilizzo temporaneo e regolamentato? Ventimiglia Futura ritiene che sarebbe stato possibile stabilire modalità e tempi di utilizzo dell’area, evitando così che venisse trasformata improvvisamente in uno spazio vuoto. "Fintanto che il collegamento con via Scalo Merci non era operativo, sarebbe stato perfettamente possibile adottare una soluzione temporanea e di buon senso: regolamentare quell’area", viene sottolineato nel comunicato.

La scelta adottata, invece, sarebbe stata quella di vietare la sosta e procedere con le sanzioni nei confronti degli automobilisti che avevano lasciato le proprie vetture nell’area. Una decisione che, secondo Ventimiglia Futura, lascia perplessi soprattutto alla luce del carattere temporaneo della situazione. "Non si tratta di chiedere di trasformare abusivamente una strada in un parcheggio permanente", precisa l’associazione, che invita piuttosto a interrogarsi sulla possibilità di utilizzare lo spazio fino a quando il nuovo collegamento non fosse entrato effettivamente in funzione.

Il ragionamento dell’associazione viene sintetizzato in una serie di possibili alternative: regolamentare, spiegare e gestire temporaneamente l’area, invece di vietarne completamente l’utilizzo. "Bastava un po’ di buon senso. Bastava regolamentare. Bastava spiegare ai cittadini come utilizzare quell’area e per quanto tempo", afferma Ventimiglia Futura. Secondo l’associazione, non sarebbe stata quindi necessaria una trasformazione definitiva dello spazio in parcheggio, ma soltanto una gestione transitoria capace di rispondere alle esigenze degli automobilisti durante la fase dei lavori.

Da questa vicenda, per Ventimiglia Futura, emerge quello che viene definito "l’ennesimo paradosso" dell’Amministrazione Di Muro: da una parte uno spazio che, nelle settimane precedenti, veniva concretamente utilizzato da alcuni cittadini; dall’altra un’area che oggi resta completamente libera, mentre gli automobilisti che l’avevano utilizzata sono stati sanzionati. "Un’area utilizzabile, vicina al centro e alla stazione, resta inutilizzata; pochi cittadini che l’avevano utilizzata per necessità vengono multati", sostiene l’associazione.

La questione, secondo Ventimiglia Futura, non si esaurisce quindi nella contestazione delle multe, ma riguarda il modo in cui l’Amministrazione avrebbe potuto gestire una situazione temporanea. "La domanda vera è: perché, fintanto che il collegamento con via Scalo Merci non era operativo, non si è pensato di regolamentare temporaneamente quel parcheggio, invece di lasciarlo vuoto?", si chiede l’associazione. Una domanda che viene posta all’Amministrazione comunale affinché chiarisca le motivazioni alla base della scelta e spieghi se siano state valutate soluzioni alternative.

In conclusione, Ventimiglia Futura torna sul tema più generale del rapporto tra regole, esigenze concrete e gestione degli spazi cittadini. "Perché amministrare una città non significa soltanto mettere divieti e fare contravvenzioni. Significa anche saper trovare soluzioni di buon senso, soprattutto quando costano poco o nulla e rispondono a un’esigenza concreta dei cittadini", conclude l’associazione. E proprio da qui arriva la provocazione finale: mentre il collegamento con via Scalo Merci attendeva di diventare operativo, quello che poteva essere temporaneamente un parcheggio è rimasto vuoto.