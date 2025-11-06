Sanremo, novità sulla Tari: il Comune prepara nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Sanremo torna a sostenere le famiglie in difficoltà economica con un nuovo intervento dedicato alla Tari, la tassa sui rifiuti. Dopo l’iniziativa dello scorso anno, che aveva previsto uno stanziamento di 300 mila euro per agevolare i nuclei con maggiori problemi economici, l’amministrazione si prepara a rinnovare il sostegno anche per il 2025.

Il motivo è legato a un cambiamento normativo introdotto dal Governo insieme ad Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La nuova misura nazionale prevede infatti uno sconto del 25% sulla Tari per le famiglie con Isee inferiore ai 9.000 euro, sostituendo di fatto i contributi che i Comuni avevano autonomamente previsto. Tuttavia, la norma entrerà in vigore solo con la bollettazione del 2026, lasciando quindi scoperto l’anno prossimo.

Per evitare che questa transizione crei disagi alle famiglie sanremesi, l’amministrazione comunale – su proposta del vicesindaco Fulvio Fellegara – ha deciso di predisporre un nuovo fondo di 300 mila euro destinato a sostenere il pagamento della Tari 2025. L’iniziativa dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà di novembre, dopo la conclusione del bando per il bonus affitti.

Prima della partenza ufficiale, il provvedimento dovrà però seguire l’iter amministrativo previsto: sarà sottoposto alla commissione consiliare e successivamente al voto del consiglio comunale, previsto per la fine del mese di novembre.