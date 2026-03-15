Regione Liguria apre il nuovo bando per gli agriturismi: fino a 150mila euro di contributi per le aziende agricole

Una nuova opportunità per le aziende agricole liguri che vogliono investire nella diversificazione delle proprie attività. La Regione Liguria ha infatti pubblicato un nuovo bando dedicato agli agriturismi, nell’ambito del PSP 2023-2027 (ex PSR), finalizzato a sostenere gli investimenti delle aziende agricole per lo sviluppo di attività agrituristiche.

La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari a 1.664.640 euro, con la possibilità di essere incrementata fino a 4.500.000 euro complessivi per ampliare il numero di progetti finanziabili. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 18 marzo 2026 fino alle ore 12 del 30 aprile 2026. La modalità di selezione sarà a graduatoria, basata quindi sui punteggi assegnati ai progetti presentati e non sull’ordine di arrivo delle domande. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile, con una spesa massima finanziabile di 300.000 euro e un contributo massimo di 150.000 euro per progetto.

Il bando finanzia numerose tipologie di intervento legate alla creazione o al miglioramento delle attività agrituristiche:

· lavori sugli immobili, come ristrutturazioni, adeguamenti edilizi e realizzazione di servizi igienici;

· impianti per l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili;

· interventi per il risparmio idrico;

· realizzazione di nuove piazzole per la sosta all’aperto o strutture sportive;

· acquisto di macchinari, attrezzature e arredi necessari all’attività;

· programmi informatici e strumenti digitali.

Non sono invece ammesse spese come l’acquisto di terreni, le manutenzioni ordinarie, recinzioni metalliche, materiali di consumo o dotazioni come biancheria, stoviglie, tendaggi e oggetti di arredamento. Un elemento fondamentale riguarda la cantierabilità degli interventi: i progetti dovranno essere immediatamente realizzabili al momento della presentazione della domanda, quindi già dotati di tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari.

“La riapertura di un bando dedicato agli agriturismi – commenta Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia – rappresenta una grande opportunità per le aziende agricole del territorio che vogliono diversificare l’attività e valorizzare l’ospitalità rurale. È uno strumento importante anche per sostenere lo sviluppo economico dell’entroterra e del turismo legato alle produzioni locali”.

CNA Imperia mette a disposizione delle imprese il proprio sportello Agricoltura per valutare i progetti, verificare i requisiti e accompagnare le aziende nella presentazione delle domande.

Per informazioni e appuntamenti:

Sportello Agricoltura CNA Imperia

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