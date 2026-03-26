Immigrazione, Senatore Berrino (FdI): “L’Europa riconosce la nostra linea, ora la sinistra chieda scusa al governo”

“Cambio di passo, finalmente”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino commenta le recenti decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione, sottolineando come rappresentino una svolta significativa rispetto al passato. Secondo Berrino "L’Europa avrebbe riconosciuto “la bontà della linea che abbiamo sempre sostenuto, facendo riferimento in particolare al via libera ai negoziati interistituzionali sui rimpatri e alla conferma della validità dei centri per migranti in Albania".

Il senatore evidenzia come queste misure, a lungo criticate dalle opposizioni, trovino ora una legittimazione a livello europeo. “Possiamo dirlo con chiarezza: avevamo ragione”, afferma, rivendicando la coerenza dell’azione politica del governo. Nel suo intervento, Berrino attacca duramente le forze di sinistra, accusandole di aver “Attaccato, ostacolato e fatto propaganda contro provvedimenti che oggi vengono riconosciuti come validi. Da qui l’invito: è il momento che chieda scusa, al governo, ma soprattutto agli italiani”.

Infine, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato richiama il tema del rispetto della volontà popolare: “Il rispetto del voto dei cittadini non è un’opinione, e non vale solo quando vince la sinistra”, conclude.