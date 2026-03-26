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Politica | 26 marzo 2026, 14:16

Sanremo, polemica sul contributo comunale al Pride: Futuro Nazionale attacca la Giunta sui 3.500 euro stanziati

Daniele Ventimiglia critica la scelta dell’amministrazione: «Priorità sbagliate mentre famiglie e infrastrutture attendono risposte»

Sanremo, polemica sul contributo comunale al Pride: Futuro Nazionale attacca la Giunta sui 3.500 euro stanziati

Si accende il dibattito politico in città dopo la decisione della Giunta comunale di destinare un contributo di 3.500 euro alla manifestazione promossa da Arcigay prevista nel mese di aprile. A sollevare la polemica è Daniele Ventimiglia, esponente di Futuro Nazionale di Sanremo, che contesta la scelta dell’amministrazione in un momento che definisce di difficoltà economica diffusa per molte famiglie del territorio. 

Secondo Ventimiglia, «in un momento di grave crisi economica che sta colpendo le famiglie sanremesi, destinare fondi pubblici a questo tipo di iniziative rappresenta una scelta lontana dalle priorità reali della comunità». L’esponente politico sostiene inoltre che «proprio questi fondi avrebbero potuto fare la differenza per un sanremese in difficoltà, magari con aiuti per le bollette o con interventi a sostegno delle attività locali in crisi», evidenziando come le risorse comunali dovrebbero essere indirizzate verso misure sociali più immediate. Nel suo intervento, Ventimiglia critica anche la gestione delle priorità infrastrutturali cittadine: «si trovano risorse per eventi divisivi mentre mancano ancora interventi su marciapiedi e asfalti», afferma, chiedendo alla Giunta di rivedere le scelte di bilancio. 

Da Futuro Nazionale arriva quindi la richiesta formale all’amministrazione comunale di «ripensare a queste scelte e prioritizzare i bisogni reali dei sanremesi», invitando a concentrare le risorse su interventi sociali e manutenzione urbana. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte della Giunta comunale sulla questione, ma il tema è destinato ad alimentare il confronto politico cittadino nelle prossime settimane, anche in vista dell’organizzazione degli eventi primaverili in programma a Sanremo.

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Carlo Alessi

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