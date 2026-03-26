Sanremo tra tradizione e inclusione: il comune finanzia 6.300 euro tra i Parmureli in Vaticano e il Pride 2026

Il Comune di Sanremo investe su tradizione e inclusione, approvando in Giunta due delibere che destinano complessivamente 6.300 euro a iniziative di forte valore simbolico e culturale per la città. Da un lato, viene confermata una tradizione secolare: la realizzazione dei “Parmureli”, le caratteristiche palme intrecciate che saranno donate al Vaticano in occasione della Domenica delle Palme. L’incarico è stato affidato alla Famija Sanremasca Arti e Tradizioni per un importo di 2.800 euro. Si tratta di un gesto che affonda le radici nella storia cittadina e nel privilegio concesso nel 1586 da Papa Sisto V al sanremese Benedetto Bresca. Come sottolineato nella delibera, l’iniziativa consente di valorizzare un prodotto tipico De.C.O. e garantisce “un notevole ritorno di immagine e visibilità sui media di tutto il mondo”.

Parallelamente, la Giunta ha dato il via libera anche al sostegno del Sanremo Pride 2026, promosso da M.I.A. Arcigay Imperia, con un contributo di 3.500 euro. L’evento, dal titolo “Fiori d’arancio per tutt!”*, si svolgerà tra il 4 e l’11 aprile con incontri, proiezioni e la tradizionale parata cittadina. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Comune con l’adesione alla rete READY e punta a rafforzare il messaggio di inclusione. Come evidenziato nel provvedimento, il Pride rappresenta “un momento di riflessione sui diritti civili e di contrasto a ogni forma di discriminazione”.