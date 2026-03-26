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Politica | 26 marzo 2026, 17:11

Elezioni amministrative 2026, scelto il candidato sindaco di Bordighera Domani

Verrà presentato ufficialmente la prossima settimana

Elezioni amministrative 2026, scelto il candidato sindaco di Bordighera Domani

Bordighera Domani ha deciso chi sarà il candidato sindaco. La persona scelta, che si candiderà alle prossime elezioni amministrative, verrà presentata ufficialmente la prossima settimana presso il point elettorale della lista civica situato in via Vittorio Emanuele 197 nella città delle palme.

Sarà, dunque, un'occasione per scoprire il candidato o candidata sindaco, le motivazioni e le linee guida del progetto che nasce dall'ascolto, dal confronto e dalla volontà di dare a Bordighera una visione chiara e concreta per il futuro.

Il gruppo, che al momento sembrerebbe formato da Barbara Bonavia, Federico Bertaina, Marco Zagni, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Marzia Baldassarre, Gianluca Gazzano, Alessandro Albanese, Sandra Silvestri, Margherita Mariella, Massimiliano Di Vito e Alberto Guglielmi Manzoni, intanto, continua con 'Un caffé con voi', appuntamenti mattutini in varie zone di Bordighera per ascoltare e confrontarsi con la cittadinanza.

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Elisa Colli

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