ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 07 maggio 2026, 14:29

Un progetto dedicato agli amici a quattro zampe, il candidato sindaco Marzia Baldassarre propone "Bordighera Pet Friendly"

"Una risposta concreta a un cambiamento reale nel modo di viaggiare"

Un progetto dedicato agli amici a quattro zampe, il candidato sindaco Marzia Baldassarre propone &quot;Bordighera Pet Friendly&quot;

"Bordighera deve diventare una città in cui la qualità della vita e dell’accoglienza turistica passano anche dalla capacità di integrare, in modo equilibrato, la presenza degli animali domestici. In un mondo in cui, fortunatamente, la sensibilità verso gli animali aumenta, Bordighera non può restare indietro". E’ il motivo per cui la lista civica Bordighera Domani, che sostiene la candidatura a sindaco di Marzia Baldassarre, ha nel suo programma un progetto dedicato agli amici a quattro zampe: "Bordighera Pet Friendly".

Un’iniziativa che intende rendere la città più organizzata e attrattiva per chi viaggia con animali domestici, senza stravolgere l’esistente ma valorizzandolo. "Non vogliamo trasformare Bordighera, ma migliorarla partendo da ciò che già c’è" - spiega il candidato sindaco Marzia Baldassarre - "L’obiettivo è rendere visibile e accessibile un sistema di accoglienza che oggi esiste in modo spontaneo, ma che può diventare una vera risorsa per la città".

"Come per gli altri progetti della lista, Bordighera Pet Friendly non è fine a se stesso ma si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare l’attrattività turistica e, allo stesso tempo, a migliorare la convivenza urbana. Sempre più viaggiatori, infatti, scelgono di spostarsi con i propri animali e le destinazioni capaci di offrire servizi chiari e organizzati risultano oggi più competitive" - sottolinea Baldassarre - "Essere pet friendly non è una moda ma una risposta concreta a un cambiamento reale nel modo di viaggiare. Bordighera ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento in questo ambito".

Cuore dell’iniziativa sarà la creazione della rete “Bordighera Pet Friendly”: un circuito ufficiale di attività tra ristoranti, hotel, stabilimenti balneari e negozi che aderiranno a standard semplici e accessibili. Le strutture saranno riconoscibili attraverso una vetrofania e inserite nei canali di comunicazione turistica del Comune, oltre che in una mappa dedicata, disponibile sia in formato digitale sia cartaceo. "I requisiti saranno minimi ma bel definiti: accesso consentito agli animali, disponibilità di acqua e comunicazione trasparente all’ingresso" - precisa Baldassarre - "Non vogliamo creare ostacoli burocratici ma facilitare l’adesione delle attività".

Accanto alla rete, il progetto prevede anche altri strumenti, tra cui una mappa cittadina dei servizi pet friendly, che includerà: aree verdi, percorsi, fontanelle e spazi dedicati. Un supporto pratico pensato sia per i residenti sia per i turisti. Un capitolo specifico è poi dedicato alle spiagge, con un percorso di sviluppo graduale per favorire la presenza degli animali nelle aree balneari. "Vogliamo costruire soluzioni sostenibili, individuando stabilimenti disponibili e definendo regole chiare, nel rispetto di tutti", afferma Baldassarre.

Non mancheranno, inoltre, azioni di sensibilizzazione sul tema del decoro urbano e della responsabilità. "Più servizi significano anche più attenzione: il rispetto delle regole e degli spazi comuni è fondamentale per una convivenza civile", aggiunge.

Dal punto di vista economico, il progetto mira anche a sostenere le attività locali, offrendo maggiore visibilità e opportunità di promozione. "Le imprese che aderiranno potranno beneficiare di una presenza rafforzata nei canali turistici e nelle campagne del Comune", spiega la candidata.

L’obiettivo prefissato punta a incrementare l’attrattività turistica, favorendo una maggiore permanenza media dei visitatori e offrendo così nuove opportunità per il tessuto economico, oltre ad un miglioramento complessivo della qualità urbana. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle colonie feline presenti sul territorio, considerate una realtà importante sia dal punto di vista del benessere animale sia dell’equilibrio urbano. L’amministrazione intende promuovere interventi attivi di monitoraggio, cura e collaborazione con associazioni e volontari, sostenendo percorsi di sterilizzazione, assistenza sanitaria e gestione responsabile delle colonie. "Prendersi cura delle colonie feline significa agire con sensibilità ma anche con concretezza – sottolinea Baldassarrevalorizzando il prezioso lavoro svolto ogni giorno da tanti cittadini e volontari".

"Questo progetto non è solo per chi ha animali - conclude Marzia Baldassarre - "È un passo verso una città più moderna, ordinata e capace di rispondere alle esigenze reali delle persone. Una città accogliente è una città che cresce".

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I.P.E.

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