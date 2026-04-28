Bordighera in Fiore, la lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre punta a trasformare la Festa della Mamma in un evento identitario e permanente

“Bordighera in Fiore”. Trasformare la Festa della Mamma in un appuntamento stabile del calendario cittadino, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di rafforzare il senso di comunità. E' la proposta di “Bordighera Domani”, la lista civica guidata da Marzia Baldassarre, che vuole rivitalizzare un evento storico pensato da Raoul Zaccari, il sindaco che per primo intuì come la celebrazione della figura materna potesse diventare non solo un momento di affetto privato, ma un pilastro dell’identità collettiva di una città.

"Bordighera in Fiore deve diventare un appuntamento che punta a trasformare la ricorrenza in un evento identitario e permanente" – afferma il candidato sindaco Marzia Baldassarre - "Vogliamo che la Festa della Mamma torni a essere un appuntamento stabile nel calendario cittadino come altri appuntamenti da inserire nel calendario delle manifestazioni di Bordighera. La logica è quella della 'qualità dell’esperienza': una città che non si limita a ospitare turisti, ma li accoglie in un’atmosfera curata, viva e densa di significato".

Per “Bordighera Domani” la città deve essere "sempre viva, dal lungomare al centro storico per farla diventare un palcoscenico a cielo aperto. Bordighera in fiore non deve essere solo una passeggiata simbolica aperta a tutti ma una giornata vivace con laboratori creativi dove i giovani non saranno semplici spettatori ma protagonisti del racconto. È una visione di città che guarda alle famiglie e alle nuove generazioni, offrendo spazi accessibili e momenti di condivisione serena".

Fondamentale sarà il ruolo delle attività locali. "Commercianti e artigiani sono chiamati a una 'regia condivisa' con vetrine allestite a tema e iniziative private si coordineranno per creare un’immagine univoca e riconoscibile della città. Riteniamo, infatti, importante che Bordighera non si limiti a celebrare un evento ma che si racconti attraverso i suoi spazi, i suoi fiori e, soprattutto, le sue persone" – aggiunge Marzia Baldassarre - "Il valore aggiunto dell’evento risiede infatti nel suo peso umano. Al centro della giornata dovranno esserci le storie reali delle mamme del territorio: figure che quotidianamente tengono unito il tessuto sociale della comunità, tra lavoro, impegni e cura. Un riconoscimento autentico che supera la formalità delle cerimonie istituzionali per toccare le corde del sentimento comune".