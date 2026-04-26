Bordighera, sorteggiato l’ordine delle liste: cinque candidati sindaco in corsa verso il voto di maggio

Si è svolto nel pomeriggio, in comune a Bordighera, il sorteggio per la sistemazione delle liste e dei relativi candidati a sindaco, per le elezioni amministrative della città delle palme, che dovranno eleggere il successore di Vittorio Ingenito, ex primo cittadino destituito dalle firme dei consiglieri comunali del dicembre scorso. La prima lista sarà ‘Bordighera Viva’ che vede come candidato a sindaco Carlo La Vigna mentre la seconda sarà ‘Per Bordighera’ di Massimiliano Iacobucci.

La terza lista che verrà stampata sulla scheda elettorale sarà ‘Obiettivo Bordighera’ di Davide Sattanino mentre la quarta sarà ‘Avanti Bordighera’ del candidato Alex Vignotto. La quinta ed ultima lista sarà quella di ‘Bordighera Domani’, che vede candidata alla poltrona di primo cittadino Marzia Baldassarre.

Le urne saranno aperte, lo ricordiamo, il 24 e 25 maggio, mentre ora entra nel vivo una campagna elettorale già avviata da tempo e che vivrà il suo ultimo mese ‘bollente’.