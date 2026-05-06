ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 06 maggio 2026, 07:33

Una rete contro la solitudine per mettere gli anziani al centro della comunità: l'obiettivo di Bordighera Domani

Il progetto della lista a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre intende trasformare Bordighera in un luogo più inclusivo e attento alla terza età

Una rete contro la solitudine per mettere gli anziani al centro della comunità: l'obiettivo di Bordighera Domani

Costruire una città in cui nessuno si senta solo, dove gli anziani restino parte attiva della comunità e possano vivere con serenità e dignità ogni giorno. È uno degli obiettivi della lista civica Bordighera Domani, che sostiene la candidatura a sindaco di Marzia Baldassarre in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

In una realtà come Bordighera, e più in generale in tutta la Liguria, dove la percentuale di popolazione anziana è tra le più alte d’Italia, il tema della terza età assume un valore centrale. Molti anziani vivono soli, con familiari lontani, e rischiano di essere esclusi dalla vita quotidiana della comunità. Una condizione che la lista civica intende affrontare con un progetto strutturato e concreto. "Gli anziani rappresentano una parte fondamentale della nostra identità collettiva - spiega la candidata consigliera Barbara Bonavia - "Non possiamo permettere che si sentano invisibili. La loro esperienza e la loro saggezza sono un patrimonio che va custodito e valorizzato".

Per questo, il progetto di Bordighera Domani è volto a contrastare la solitudine attraverso una rete diffusa di relazioni e servizi. Tra le proposte principali c’è la creazione della “compagnia di quartiere”, una rete di volontari, anche giovani, disponibili a mantenere contatti costanti con gli anziani soli, attraverso visite periodiche o semplici telefonate, offrendo così punti di riferimento nei diversi quartieri. Accanto a questo, è prevista l’attivazione di un “telefono amico comunale”: un numero dedicato, attivo in fasce orarie definite, pensato per ascoltare, supportare e, quando necessario, attivare i servizi sociali. "A volte basta poco per fare la differenza" - sottolinea il candidato consigliere Pietro Paolo Guglielmi - "Una telefonata, una parola, un contatto umano possono rompere il muro della solitudine".

Non manca poi l’attenzione alla socialità, con l’organizzazione di incontri settimanali, tra giochi, letture, musica ed eventi, in collaborazione con le associazioni del territorio e utilizzando spazi pubblici già disponibili. L’obiettivo è creare occasioni di incontro semplici ma significative. Un ruolo importante è riservato anche al dialogo tra generazioni. Il programma prevede il coinvolgimento dei giovani in attività condivise con gli anziani, favorendo uno scambio reciproco di esperienze e competenze, anche attraverso progetti nelle scuole e nelle realtà associative. "Mettere in relazione giovani e anziani significa rafforzare il senso di comunità", aggiunge Bonavia.

Infine, particolare attenzione viene dedicata al supporto nella vita quotidiana: aiuto per piccole commissioni, accompagnamenti per visite mediche o spesa, servizi di prossimità organizzati in modo semplice ma efficace. Un sostegno concreto per garantire autonomia e qualità della vita. "Il nostro obiettivo è chiaro" - dichiara Marzia Baldassarre - "Vogliamo una città capace di prendersi cura delle persone, in cui nessuno venga lasciato indietro e gli anziani possano continuare a sentirsi parte viva della comunità".

Una visione, quella della lista civica, che punta a trasformare Bordighera in un luogo ancora più inclusivo e attento, dove la terza età non sia sinonimo di solitudine ma di partecipazione e dignità.

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I.P.E.

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