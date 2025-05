Sanremo: microcriminalità in centro, ieri la riunione in Questura. Più agenti è anche l'Esercito per garantire maggiore sicurezza

Verranno rimpinguati gli organici di Carabinieri e Polizia, ma ci saranno anche militari dell'esercito in modo da supportare la Polizia Municipale, con l’obiettivo di predisporre una strategia concreta e condivisa per affrontare le criticità legate alla sicurezza nelle aree più sensibili del centro di Sanremo.

L’iniziativa, promossa dal questore Andrea Lo Iacono, è stata confermata ieri mattina nel corso di una riunione che si è svolta in Questura ad Imperia, dopo le numerose segnalazioni e richieste avanzate da cittadini e commercianti, preoccupati per episodi di degrado e microcriminalità registrati in particolare nella zona di piazza San Siro, via Martiri della Libertà e piazza Eroi Sanremesi.

Alla riunione, oltre al vice Questore, erano presenti i Dirigenti del Commissariato di Sanremo, Migliasso e Di Biase, insieme ai vertici di Carabinieri e Polizia di Frontiera e Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale. Il tavolo ha confermato la volontà di costruire un piano d’azione integrato, che superi la logica degli interventi episodici e dia risposte stabili e coordinate ai problemi di ordine pubblico e vivibilità urbana.

Le forze dell’ordine rafforzeranno la loro presenza sul territorio e affinando i meccanismi di intervento rapido, nelle aree più critiche, spesso teatro di segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica e fenomeni di marginalità sociale. Negli ultimi tempi residenti e commercianti di piazza San Siro e via Martiri hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, soprattutto per episodi che accadono nelle ore serali e notturne.