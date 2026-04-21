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Cronaca | 21 aprile 2026, 18:47

Bordighera, tartaruga incastrata tra gli scogli: scattano i soccorsi

L’animale era, però, già morto, probabilmente da giorni

Bordighera, tartaruga incastrata tra gli scogli: scattano i soccorsi

Una tartaruga marina rimane incastrata tra gli scogli di Sant'Ampelio a Bordighera, scattano così, nel pomeriggio odierno, i soccorsi per aiutarla ma, purtroppo, era troppo tardi, il rettile era già morto.

In seguito all'allarme lanciato da alcune persone accortesi dell'animale capovolto, a pancia su, sono tempestivamente giunti sul posto i soccorsi che hanno liberato la tartaruga incastrata tra gli scogli.

Dopo un'attenta analisi, è stato, però, constatato che l’animale era già morto, probabilmente da giorni.


Elisa Colli

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