Bordighera, tartaruga incastrata tra gli scogli: scattano i soccorsi

Una tartaruga marina rimane incastrata tra gli scogli di Sant'Ampelio a Bordighera, scattano così, nel pomeriggio odierno, i soccorsi per aiutarla ma, purtroppo, era troppo tardi, il rettile era già morto.
In seguito all'allarme lanciato da alcune persone accortesi dell'animale capovolto, a pancia su, sono tempestivamente giunti sul posto i soccorsi che hanno liberato la tartaruga incastrata tra gli scogli.
Dopo un'attenta analisi, è stato, però, constatato che l’animale era già morto, probabilmente da giorni.