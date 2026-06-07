Dolceacqua in lutto per la scomparsa dell'artista Edmondo Costa (Foto)

Dolceacqua è in lutto per la scomparsa di Edmondo Costa, artista e apprezzato intagliatore del legno, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

"Solo la scorsa settimana, presso la sala polivalente, era stata inaugurata una piccola ma significativa esposizione dedicata alle sue opere, nata da un’idea del Centro Culturale, realizzata in collaborazione con il Comune" - dicono l’Amministrazione comunale e il Centro Culturale ricordando l’artista Edmondo Costa - "Un momento di condivisione che aveva permesso a cittadini e visitatori di ammirare ancora una volta il talento di un artista capace di raccontare il territorio attraverso il legno. Le sue creazioni, frutto di pazienza, passione e straordinaria sensibilità, rappresentavano scorci dei paesi della vallata, scene di vita quotidiana e frammenti di memoria collettiva, trasformando il materiale grezzo in testimonianze preziose della nostra identità e delle nostre tradizioni".

"La notizia della scomparsa di Edmondo ci addolora profondamente" – dichiara Luana Mauro, consigliera comunale - "Solo pochi giorni fa abbiamo avuto il privilegio di inaugurare una mostra che celebrava il suo straordinario talento e il suo profondo legame con il territorio. Attraverso le sue opere ha saputo custodire e tramandare la memoria della nostra comunità, trasformando semplici pezzi di legno in racconti autentici di vita vissuta. Ci lascia un patrimonio artistico e umano che continuerà a parlare alle future generazioni".

Anche la presidente del Centro Culturale, Jamila Chilà, esprime il proprio cordoglio: "L’idea di dedicare una mostra alle opere di Edmondo nasceva dal desiderio di valorizzare un artista che, con le sue mani e la sua sensibilità, ha saputo raccontare la nostra vallata come pochi altri. Siamo grati di aver potuto condividere con lui questo momento e di aver visto tanto affetto da parte della comunità. Le sue opere resteranno una testimonianza preziosa della storia, delle tradizioni e dell’anima del nostro territorio".