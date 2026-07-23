Ponente ligure in lutto: è morto Adelio Fogli, il marito di Patrizia Bottiglieri

Ponente ligure in lutto per la scomparsa di Adelio Fogli, il marito di Patrizia Bottiglieri, nota e amata dama ai meriti dei Savoia, volontaria della Croce Verde Intemelia e iscritta al circolo di Forza Italia di Ventimiglia.

Appresa la triste notizia sono stati molti i messaggi di cordoglio inviati a Patrizia da amici e conoscenti, tra i quali vi è pure quello del circolo di Forza Italia di Ventimiglia: "A nome di tutti gli iscritti e del direttivo, desidera così esprimere il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza a Patrizia Bottiglieri, nostra iscritta, per la dolorosa perdita del marito Adelio Fogli. In questo momento di grande dolore, siamo al fianco di Patrizia e dei suoi cari con affetto e solidarietà. Il ricordo di Adelio, persona stimata e legata ai valori della nostra comunità, rimarrà vivo tra di noi. Con sincera partecipazione".

"Desidero ringraziare pubblicamente per l'alta professionalità, le attenzioni e le cure prestate a mio marito l'ospedale Gvm di Bordighera, in particolare il reparto di Medicina. Hanno fatto il possibile per alleviare il dolore" - dice Patrizia Bottiglieri - "Un sentito ringraziamento va anche alla RSA di San Secondo a Ventimiglia, dove gli hanno dato cure e sollievo, e alla Croce Verde Intemelia sempre presente ad aiutare chi ha bisogno, grazie per la costante vicinanza e per tutto ciò che fate nella quotidianità con grande umanità. Ringrazio tutti gli amici vicini e lontani per la vicinanza. Si avvisa che nessun funerale sarà fatto".

La redazione di Sanremonews.it porge le più sentite condoglianze a Patrizia Bottiglieri.